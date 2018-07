Il était une fois Audrey qui faisait ses courses... Dans un supermarché bien achalandé, au détour d'un rayon, elle tomba sur un prince et une princesse. Ils se parlèrent, firent un selfie et Audrey le partagea sur ses réseaux avec la légende suivante: "Quand tu croises le Prince Laurent en faisant tes courses et que la Princesse Claire te dit: J'adore vos chroniques à la télé.".

L'histoire ne dit pas quel tuto décalé la princesse a essayé avec ses enfants et son mari!