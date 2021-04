Les communes bruxelloises où les animaux sont chouchoutés

Près d’une famille belge sur 2 a un animal de compagnie. Et avec la crise sanitaire, les adoptions sont plus nombreuses. L’occasion d’évoquer le bien-être animal avec la remise il y a quelques jours des labels " Communes amies des animaux ".

C’est un label qui est remis aux communes qui mènent des projets en faveur du bien-être animal. La Région bruxelloise soutient en effet les initiatives prises à ce sujet au niveau communal. Le label a changé de nom cette année. Avant on parlait de " Communes respectueuses du bien-être animal ". On parle désormais des " Communes amies des animaux ". 15 villes bruxelloises ont reçu cette année un subside, avec un plafond de 7000 euros. 9000 euros pour les toutes grandes communes.

Qu’est-ce qui permet d’être labellisé ?

Pour obtenir le label, il faut respecter 6 critères sur une liste de 11. Parmi eux, par exemple, avoir un échevin en charge du bien-être animal, posséder au moins une zone d’espace de liberté pour chiens sur son territoire, mener une politique de gestion respectueuse des chats errants, octroyer une prime de stérilisation des chats domestiques ou encore informer et sensibiliser les citoyens.

Le grand gagnant !

La commune d’Ixelles a reçu le label d’or. Elle respecte 9 des 11 critères et a mis sur pied de nombreux projets. Grâce au subside, les citoyens peuvent obtenir une prime quand ils adoptent en refuge. Ixelles a aussi poursuivi sa politique de primes à la stérilisation des chats domestiques. Parallèlement à cela, elle envisage de tester un feu d’artifice un peu spécial, un feu à bruit contenu. Il faut savoir que les feux d’artifice sont un facteur de stress important pour les animaux. Elle dispose également d’un conseil consultatif du bien-être animal.

Et ailleurs ?

Impossible de citer ici les projets de toutes les communes, mais il y a évidemment de belles initiatives.

Quelques exemples là aussi. Dans un des parcs de Schaerbeek, il y a un parcours d’agilité pour les chiens. Cet espace leur permet de jouer, de se détendre mais aussi d’apprendre à obéir. C’est un jeu éducatif et sportif, qui favorise la bonne intégration dans la société. Anderlecht est en train d’élaborer une charte qui reprend les engagements des citoyens, de la société civile et des pouvoirs locaux en matière de bien-être animal. Et à Evere, une brochure reprend de nombreuses informations utiles aux propriétaires d’animaux domestiques. Cela va de conseils aux infos sur les législations en vigueur, en passant par un relevé de contacts de vétérinaires et de refuges notamment.

C’est parti pour 2021

Les communes qui ont envie de développer des projets ou de poursuivre leurs démarches peuvent entrer leur demande auprès de Bruxelles Environnement avant le 15 mai. Petit changement cette année, 7 critères sur une liste de 12 devront être respectés. La demande doit être introduite avant que l’activité à subsidier n’ait débuté. Vous pouvez trouver plus d’infos sur le site de Bruxelles Environnement.

