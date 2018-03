Les coloris tendance pour la cuisine...

Quelles sont les inspirations tendance 2018 pour embellir nos cuisines ? Voici 5 coloris qui donneront un renouveau tout en éclat pour cet espace de vie gourmand.

gris perle - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés Le gris perle pour un résultat tout en délicatesse ! Si vous êtes lassés de monotonie mais que la sobriété est pour vous le raffinement de l’extrême, optez pour le gris perle. C'est très tendance et tout en subtilité d'autant que cette teinte est du plus bel effet quand elle se marie au blanc des meubles de cuisine ou à l'effet puits de lumière apporté par un plafond blanc, un velux, de grandes baies vitrées.

rose poudré - © Tous droits réservés rose poudré- - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés Le rose poudré fait son entrée dans la cuisine... On privilégie la tendance "nude" côté cuisine aussi. Le rose poudré s'invite dans ce espace de vie également. Les pastels se donnent rendez-vous pour sublimer votre cuisine. On conserve le blanc des placards qui cohabite parfaitement avec le rose mural. On évite le ton sur ton pour un résultat subtil et maîtrisé, privilégiant une application de la couleur sur une seule partie de la cuisine. Cette teinte douce se marie avec un grand nombre de matières.

bleu gris - © Tous droits réservés bleu gris- - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés Le bleu gris pour le côté design... Très élégant et doux, ce bleu vient se poser avec naturel sur les murs de votre cuisine et valorise les blancs des placards. Il est très tendance et on ne peut des plus design. Un peu plus soutenu il dévoile toute la force de son aura et affirme la touche moderne. Peindre un seul recoin de la cuisine sera du plus bel effet.

- - © Tous droits réservés -- - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés Le fluo flashy pour twister votre cuisine... Chaque couleur peut trouver sa place dans la cuisine, comme le jaune primaire qui apporte de l'énergie à ce petit espace. Pour faire vivre une kitchenette isolée, on pense à repeindre le mur sur lequel elle prend appui. Le résultat donne de la hauteur au coin cuisine, désormais énergique. Pour un effet optimal, on choisit une teinte très vive que l'on atténue en l'appliquant uniquement de façon localisée.

- - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés Des murs blancs pour un espace de vie lumineux... Pour agrandir sa cuisine américaine,on opte pour un blanc de marbre sur les murs et les placards en hauteur. Comme résultat, un ton sur ton ultra-moderne pour une clarté sans pareil. On ne délaisse pas la hotte ni les poutres du plafond, pour une réverbération lumineuse maximale. On ose un mariage avec de l'anthracite en îlot central, pour un regain de vigueur et un contraste maîtrisé. Le tout de blanc vêtu est toujours d'un sublime raffinement aussi.