Les cocktails de la semaine : pisco sour et Virgin Dark & Stormy

Alain Vervoort nous donne chaque semaine ses recettes de cocktails avec et sans alcool. Santé!

Pisco Sour

- 2 cl de Sucre de Canne Monin

- 2 cl de jus de Citron Vert

- 1 Blanc d’œuf

- 5 cl Pisco Péruvien de variété Quebranta

Déco : 4 gouttes d’Angostura Bitter.

Le Bitter le plus connu, c’est une macération de plantes, d’écorces de fruits séchés et d’épices dans de l’alcool.

C’est un élément de cocktaillerie qui est fort à la mode aujourd’hui, il y a des Bitters de plusieurs marques et avec des bases différentes.

Le Pisco est un alcool à base de jus de raisin fermenté. Si on parle de raisins, on parle de variétés de raisins.

Pour le Pisco qui revient à la mode grâce à la nourriture péruvienne et son fameux Ceviche… Il faut savoir que le Pérou et le Chili se disputent la paternité…

Comme c’est très compliqué à expliquer… et que je ne suis pas impartial, je ne vais pas trancher… c’est différent et il faut goûter pour trouver son Pisco préféré…

Pour ma part, mon Pisco préféré en dégustation pure sera fait à base du cépage de variété Italia et pour confectionner le Pisco Sour, je préfère le Pisco de variété Quebranta qui est moins aromatique ; ces deux cépages sont d’origine Péruvienne.

Pour résumer, le Pisco c’est comme la grappa. C’est un alcool à base de raisin, si ce n’est que pour la Grappa, on distille les résidus de l’industrie du vin et pour le Pisco, c’est le jus de raisins fermenté qu’on distille > il y a plusieurs variétés de raisins et les techniques de distillation diffèrent entre le Chili et le Pérou… Encore une fois, c’est très technique et nous n’avons pas le temps de développer.

En Italie, il existe quelques Grappa dont c’est le jus de raisins qu’on distille mais ils n’ont pas le droit d’appeler ce spiritueux Pisco… C’est réservé au Chili et au Pérou, exclusivement . En Bolivie par exemple, ils l’appellent Singani et non Pisco.

Truc du Pro

Pour réaliser un Pisco Sour, on doit obtenir une belle mousse.

Plusieurs techniques pour y arriver…

La plus simple, au Blender, si c’est un Ice Crusher, on peut utiliser des glaçons, sinon de la glace pilée…

La plus compliquée, au Shaker :

Il faut savoir shaker et fort !

Une première fois, on réalise un Dry Shake > Shaker sans glaçons pour créer l’émulsion.

Ensuite, une deuxième fois avec des glaçons pour refroidir et augmenter l’émulsion…

Recette du Mocktail Virgin Dark & Stormy

- Full Glaçons

- 15 cl Fever Tree Ginger Beer

- 2 cl Sirop Saveur Rhum Monin

- 1 quartier de Citron vert

Pour créer l’effet Dark & Stormy, l’effet tempête qu’on peut rencontrer aux Bermudes, il faut commencer avec le Ginger Beer et terminer avec le rhum au dessus.

J’ai repris une recette de l’année dernière car le Dark & Stormy ou Perfect Storm est de plus en plus tendance