On ne présente plus le duo français, jurés pour The Voice Belgique en 2016.

Révélés par leurs tubes "Love you like a love song", "Siren's call" ou encore "Jimmy" en duo avec Calogero, les Cats on Trees sont de retour après une pause de 3 ans.

Leur nouvel album est annoncé pour le 16/03 et il est précédé par un tout nouveau single intitulé "Keep on dancing"