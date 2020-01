Les câlins, ça rend tellement heureux !

Les câlins rendraient heureux, oui… C’est prouvé. Leurs bienfaits sont nombreux et on ne peut que trop vous souvenir d’en abuser un peu, beaucoup, à la folie !

Tout comme l’acte sexuel, le câlin favorise la libération d’ocytocine, appelée l’hormone de l’amour car elle augmente notre niveau de bien-être. De nos jours, les écrans et le monde virtuel prennent le pas sur notre quotidien, la solitude et la dépression guettent malgré la volonté d’élargir les réseaux. Pour les éviter, faites des câlins, ils sont salvateurs !

On aurait ainsi tort de s’en priver et les câlins sont de toutes natures, de toutes circonstances, de tous bénéfices.

Du bonheur et du réconfort à portée de tous…

Les câlins, ça rend vraiment heureux ! - © monkeybusinessimages - Getty Images/iStockphoto

Certains hôpitaux font d’ailleurs appel à des bénévoles pour donner des câlins aux bébés qui ne sont pas en contact physique régulier avec leur mère. D’autres accueillent nos amis les bêtes (chats, chiens) pour être allègrement caressés par des malades, afin de réduire leur stress avant ou après une opération ou une chimiothérapie.

On sait aussi que les personnes âgées isolées sont plus sujettes à la dépression, au risque d’accident cardiovasculaire ou à un décès prématuré. Peu importe l’âge que l’on a, les câlins apportent toujours du bonheur, un sentiment d’apaisement et du réconfort à ceux qui en donnent et qui en reçoivent.

A l’instar de la dopamine, neurotransmetteur lié au plaisir, l’ocytocine joue également un rôle de protection naturelle face à l’hormone du stress, le cortisol.