les Borains à l'honneur dans hainaut-Rachènes

On est borègne ou on n' l' est nié....

Ce lundi 11 mars ,nous recevions Alain Miniot, récitant,comédien et président des borains de Bruxelles. Il nous a parlé de cette association créée il y a 90 ans et qui récompense chaque année des artistes borains . Sébastien Bonnamy est venu, en compagnie d'Arnaud Lévéque,présenter "Le jambot",un spectacle adapté du roman de Constant malava. A voir à Wihéries, au théâtre "les blés d'or", vendredi 15 mars à 20H . Nos expressions du jour étaient consacrées à la maison . En voici une tout à fait d'actualité au moment où on parle du prix des soins de santé et particulièrement du coût des lunettes. Elle nous vient de Comines : Fème à leûnettes,majon à sonnette . Dans le temps,seuls les riches pouvaient se permettre de corriger leur vue en achetant des lunettes. C'était donc un signe extérieur de richesse comme d'avoir une sonnette à sa demeure. les belles maisons avaient un corridor qui débouchait sur plusieurs pièces et quand la sonnette retentissait ,c'est la bonne qui allait ouvrir .Les moins riches possédaient une petite maison avec une pièce de d'vant dite pièce d'exposition, un endroit réservé aux grandes occasions et à l'exposition des photos de famille . Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres anecdotes .