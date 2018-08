Les bons plans jeux et livres jeunesse de la semaine

Chaque semaine, Violaine et Maud de la librairie Florilège à Mons nous proposent des jeux et des livres pour les plus jeunes.

LE JEU : ARCHI CHATO, Djeco

Jeu d’observation et de rapidité, à partir de 6 ans (10 ans), 2 joueurs, 15 minutes/partie

ARCHI CHATO comprend 30 cartes " défi ", 2 sets de 6 grands cônes et de 3 petits cônes.

ARCHI CHATO c’est un " duel de constructions " … Le but du jeu est d’être le premier joueur à reproduir à l’identique le château illustré sur la carte avec ses cônes.

Biensûr, il ne s’agit pas " simplement " d’empiler les pièces … Il va falloir aussi les emboîter correctement afin de former les bonnes faces pour réussir les défis indiqués sur les cartes ! Et évidemment, elles se ressemblent énormément !

Autre subtilité : tous les cônes ne sont pas toujours utiles !

Il faut donc être très observateur pour retrouver parmi les différentes faces des cônes celles qui correspondent à la façade du château et les positionner ensuite de façon à ce qu’elles soient identiques au modèle de la carte.

Pour gagner la partie, il faut remporter 5 défis.

Un chouette jeu à partager en duo avec son enfant … Mais qui pourrait bien intéresser aussi les professionnels : pour développer la discrimination visuelle et la capacité d’attention.

Du côté du matériel, les cônes sont plastifiés et mats, décorés de formes géométriques aux couleurs vives. Une esthétique pure et dynamique !

LE LIVRE : Les colères de Simon, Ian De Haes, éditions Alice jeunesse

(à partir de 3 ans)

D’abord, un petit cocorico car les éditions Alice jeunesse sont une maison d’édition jeunesse indépendante belge.

Un petit mot sur l’auteur, belge aussi, aussi : Ian De Haes est artiste peintre.

Après avoir passé son enfance à Leuven et son adolescence dans les Ardennes, il a fait des études d’infographie à Namur, puis des études d’illustration à Bruxelles. Il vit depuis quelques années à Bruxelles. En dehors du temps qu’il consacre à la peinture et à l’illustration, il travaille en tant que libraire spécialisé en littérature de jeunesse. Il est passionné par ce domaine et adore combiner son art et les livres pour les enfants.

Les émotions ont envahi les rayons ; en jeux et beaucoup en livres.

Il y a une réelle prise en compte des émotions et des besoins de l’enfant. On a aujourd’hui davantage envie de comprendre et d’aider l’enfant. On se soucie de son bien-être. Conscients que cette bienveillance se répercutera sur le quotidien à la maison et sur les apprentissages aussi.

Une des émotions qui intrigue toujours beaucoup les parents entre autres, c’est la colère … Il faut pouvoir l’exprimer mais aussi la gérer.

Sous la forme d’une histoire, c’est ce que propose Les colères de Simon.

Quand il est contrarié, Simon entre dans de grosses colères qui prennent l’apparence d’animaux féroces : un bouc, un crocodile, un lion, un rhinocéros ou encore un dragon ! Tellement féroces que plus personne ne veut jouer avec lui. Du coup, Simon se sent seul et ses colères ne diminuent pas pour autant. Il va devoir trouver une solution…

Un très joli album donc … La matérialisation des colères en animaux féroces, c’est génial et très explicite pour les enfants.

La notion d’isolement aussi qui peut en découler est intéressante.

En fin d’album, Simon essaie une solution pour chasser ses colères … C’est encore une originalité de l’album. Il va au-delà de l’histoire…

N’hésitez pas à vous balader sur la page Flacebook de la librairie Florilège pour connaître les bons plans du moment.