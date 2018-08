Les bons plans jeux et livres jeunesse de la semaine: Wazabi et Poévie

Chaque semaine, Violaine et Maud de la librairie Florilège à Mons nous présentent leurs bons plans.

Wazabi, jeu d’ambiance de Gigamic, de 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans.

Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le piège : moins vous en avez, plus ce sera difficile !

Les cartes aux effets dévastateurs pour vos adversaires sont jouées en fonction de votre tirage de dés : elles modifient en permanence le nombre de cartes et de dés détenus par chacun. Dés et cartes passent de main en main ou sont défaussés, changeant constamment les rapports de force !

Ce jeu tout simple de chance et de réflexion se joue rapidement et n’importe où.

Chaque joueur démarre avec 3 cartes et 4 dés. Le reste des cartes constituent la pioche au centre de la table.

A son tour, chaque joueur va lancer les dés et réaliser les actions renseignées dessus : piocher autant de cartes que de dés arrêtés sur la figure avec le symbole " prendre une carte ", donner chaque dé avec la figure " Donner un dé " au joueur de son choix. Si nous obtenons des figures avec des " W " on peut déposer une carte. Attention, chaque carte comporte un ou plusieurs " W ". Pour pouvoir déposer une carte, il faut avoir obtenu avec ses dés au moins autant de figures " W " qu’indiqué sur la carte. On doit réaliser immédiatement l’action de la carte : rejouer et changement de sens, supprimer un dé du jeu, tous les joueurs donnent leurs dés au voisin, donner un de ses dés à un des joueurs de son choix, piocher des cartes, …

Ce jeu s’explique vite. Les parties sont rapides : environ 20 min. Un chouette jeu d’ambiance qui va plaire aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Ma mamie en poévie, de François David et Elis Wilk aux éditions CotCotCot.(maison d’éditions belge)

Cet album jeunesse aborde les thèmes de la vieillesse, de la maladie d’Alzheimer et des relations grand-parent/enfant.

Mamie est un peu déboussolée, originale, créative, poète ! Elle emmène sa petite-fille en voyage, lui fait découvrir le sirtaki et les pigeons de la place St-Marc…

Le comportement de mamie est étrange et un peu déstabilisant depuis quelque temps. Il évolue, il change au gré de ses humeurs. " Votre maman a la maladie d’Alzheimer. " Lorsque le diagnostic tombe, le choc est rude pour les adultes. C’est un tsunami qui s’abat sur la famille.

Les adultes cherchent des informations sur la maladie et son évolution. Ils vont se rendre compte qu’il s’agit d’une maladie évolutive et imprévisible.

Il leur est difficile d’accepter la situation et ses conséquences. Et puis, surtout, il faut faire face rapidement et trouver des solutions logistiques (hébergement, soins…) à plus ou moins long terme. Une véritable galère ! Une course contre la montre s’engage.

Les enfants, eux, laissés de côté, " voient tout, entendent tout ". Les adultes préfèrent les (sur) " protéger " en n’évoquant pas la maladie devant eux. Mais qui protègent-ils au final ?

Dans ce livre, la petite-fille porte un regard bienveillant et émerveillé sur sa grand-mère qui, d’une certaine manière, retrouve son âme d’enfant.

Ce livre est magnifiquement illustré par Elis Wilk. Des illustrations un peu surréalistes où se mélangent photos, dessins, papiers découpés. Elles sont très colorées.

Ce livre est d’abord paru en format numérique qui peut être lu sur tablette et ordinateur. Dans cette version, les illustrations sont interactives et le texte est accompagné d’extraits musicaux. On peut choisir entre 2 versions de lecture : une version lue par l’auteur et une lecture réalisée par la fille de l’éditrice. C’est ma version préférée. C’est très bien lu, avec énormément de fraîcheur et d’expression. Un plaisir à écouter.

Le livre est ensuite paru en format papier.

N'hésitez pas à retrouver d'autres bons plans sur le site de la Librairie Florilège.