Les bons plans jeux et livres de la semaine : "Kikafé" et "Deux secondes en moins"

Chaque semaine, Violaine et Maud de la librairie Florilège à Mons nous présentent leurs bons plans.

Kikafé ? éd. Blue Orange, dès 6 ans, de 3 à 6 joueurs

Comme le dit si bien Blue Orange sur son site, c’est un jeu " EXCRÉMEMENT " drôle.

Une belle crotte a été retrouvée au milieu du salon. Cette crotte est représentée par un jeton posé au centre de la table. Mais qui a fait ça ? C’est soit un de nos animaux de compagnie ou celui d’un autre joueur. Il faut tenter d’innocenter nos 6 animaux en nous débarrassant de toutes nos cartes ! Le joueur dont c’est le tour prononce la phrase " Ce n’est pas mon animal (mon chat, mon perroquet, mon poisson rouge...) qui a fait caca dans le salon mais mon ... (chat, perroquet, poisson rouge...). Nous devons alors trouver la bonne carte dans notre main au fur et à mesure des accusations, et la poser en premier au centre de la table. On accuse ensuite très vite un autre animal.

Pour éviter l’erreur fatale qui nous vaudra un jeton crotte, il faut être rapide et attentif et se rappeler quels animaux ont déjà été innocentés. Car, si on accuse un animal alors que plus aucun autre joueur n’a cet animal dans son jeu, on perd.

À la fin du jeu, le joueur qui a le moins de jetons crotte gagne la partie.

Les animaux représentés sur les cartes ont des grands yeux innocents du style de ceux du Chat Potté dans Shrek.

Deux secondes en moins, de Marie Colot et Nancy Guilbert, éd. Magnard, 2018

Un roman écrit à 4 mains pour raconter l’histoire boulversante de 2 lycéens. Marie Colot écrit l’histoire d’Igor et Nancy Guilbert celle de Rhéa. Ces deux ados ont vécus un drame par la faute d’un autre.

Depuis qu'un accident de voiture l’a complètement défiguré, Igor se mure dans le silence. Sa rancune envers son père, responsable de l'accident, est immense, comme sa solitude.

Rhéa sombre dans le chagrin après le suicide de son petit ami. Encore sous le choc, elle ne sait plus à qui ni à quoi se raccrocher dans la ville où elle vient d'emménager.

Pour l'un et l'autre, tout s'est joué à deux secondes. Deux secondes qui auraient pu tout changer... Un sms que le papa d’Igor a voulu envoyer au volant de sa voiture. Ou les 2 secondes que Rhéa n’a pas pris pour mieux comprendre son petit ami.

Et pourtant, Igor et Rhéa reprennent jour après jour goût à la vie en se raccrochant à la musique. Une fantaisie de Schubert et un professeur de piano pas comme les autres vont les réunir et les mener sur un chemin inespéré.

Ce professeur de piano leur donne à chacun des cours particuliers de piano. À leur domicile. Lui aussi a vécu un drame dans sa vie. Mais grâce à sa femme, d’origine japonaise, il a appris à connaître la culture nippone. Le thé des Sages, les biscuits porte-bonheur, la patience, la bienveillance... Petit à petit, ce professeur de Piano, Fred, va leur redonner goût au piano, oser sortir de chez eux et s’ouvrir aux autres. Un perroquet va beaucoup l’aider dans ces moments difficiles. Et peut-être même aussi une fée...

Et puis, Fred va réussir à les réunir au nom de la musique et leur proposer un défi salvateur.

Ce roman ne tombe pas dans le pathos, il n’est pas lourd et déprimant. Les chapitres alternent entre Igor et Rhéa. Il y a un mélange d’humour et d’émotion, de révolte et d’espoir. Un roman magnifique malgré les sujets abordés.

Petit détail, mais pas des moindres, Marie Colot est une auteure belge qui habite Mons depuis quelques années.

