Les bons plans French-Connect pour sortir entre amis à Bruxelles

French-connect.com c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles.

Cette semaine, Muriel nous donne ses bons plans pour des sorties entre amis après les examens par exemple.

Le Fou Chantant : C’est le piano bar où aller chanter à tue tête pour fêter la fin des examens! Des chansonniers sont à disposition sur les tables pour ceux qui auraient oublié les paroles. Et pour reprendre des forces on vous recommande leurs ribs aux 20 épices, le tout avec le feu qui crépite dans la cheminée. Ambiance bon enfant et survoltée garantie!

176 avenue de Fré, 1180 Uccle Tél : +32 2 374 33 15