Les bons plans French Connect de ce jeudi 17 janvier

French-connect.com c'est un webmagazine franco-belge, qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation des Français en Belgique, et d’aller à la découverte de notre capitale. Nous collaborons avec cette équipe, qui nous apporte chaque semaine des pépites d’adresses dénichées dans les 19 communes de Bruxelles.

Cette semaine, Muriel vous donne des bons plans pour les grands événements. Son coup de cœur:

Audrey d’Oultremont : Dans son atelier, elle ne fait que du sur-mesure. Emmenez-la avec vous pour qu’elle s’imprègne du lieu du mariage et elle imaginera une décoration florale en harmonie avec les autres éléments (comme le nappage par exemple). Du sur-mesure, de l’écoute et des idées originales pour agrémenter l’église, les tenues ou encore le bouquet et les cheveux de la mariée. Cette artiste des fleurs fait en plus la déco de A à Z dans tous les recoins d’un lieu, du sol au plafond (bougies, vases, fauteuils, coussins, suspensions florales…) et des mises en scène sur une thématique donnée (avec ou sans fleurs d’ailleurs).

Pour déjà vous faire une idée de son travail et de son univers :

https://www.instagram.com/audreydoultremont/

Tél : +32 473 24 24 94