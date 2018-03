Les bons plans à proximité des ponts liégeois

De nombreux ponts enjambent Liège. Eric Merken vous a déniché des bonnes adresses à proximité. De cette manière, vous pourrez associer le plaisir des yeux aux plaisirs de la table...

Le pont de Fragnée : le plus beau

La Dolce Vitae

De génération en génération, cette famille italienne a toujours cuisiné. Franca et Vitto n’ont pas échappé à la tradition. Ils ont ouvert leur sandwicherie où ils vous proposent beaucoup de produits de 1 ère fraicheur et fait maison. Il y en a pour tous les goûts : pâtes maison, focaccia, arancini. Dès 7h30 du matin, vous pourrez également déguster un bon café.

Rue de Fragnée 138 4000 Liège 042260234 www.traiteur-snack-dolcevita.be

Le pont Kennedy : le plus décoiffant

Saga Café

Peu importe l’heure de la journée, vous serez enchanté au Saga Café.



Le matin, vous pouvez déguster un petit-déjeuner très copieux.

Dès midi, vous pourrez diner avec une salade raffinée, la savoureuse parmigiana ou encore un risotto.

À partir de 18 heures, rendez-vous là-bas pour souffler après une journée de travail tout en savourant un bon vin qui est la spécialité de l’établissement.

Place des Carmes 7 4000 Liège 042230066 www.sagacafe.be

La Belle Liégeoise , la toute dernière née des passerelles enjambant la Meuse.

Le Riva

Autrefois occupé par un restaurant étoilé, Max Guldentops et Grégory Franchi ont décidé de reprendre ce bâtiment. Une carte variée, ouverte à tous et pour toutes les envies, c’est ce qu’ils proposent dans leur restaurant à la décoration moderne et lumineuse.

Esplanade Albert 1er 7 ou adresse pour GPS : Bd Frère-Orban, 41 4000 Liège 042222723 www.riva-brasserie.com

La Passerelle Saucy : le plus piétonnier

Darius

Cette toute petite boutique devenue grande récemment car elle a triplé de surface. Elsa et son équipe vous servent un café exceptionnel mais aussi des potages, des tartines, des bols de couscous et bien plus encore. Une chose est sûre, tout le monde y trouvera ce qu’il désire.

rue Charles Magnette 1c 4000 Liège 0499610431

On vous donne plein d’infos intéressantes aussi sur les autre ponts liégeois sur www.oye-oye.be ainsi que sur la pages Facebook “Liège Vivacité Rtbf” et “Oye Oye”