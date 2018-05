Les bonnes bières du côté de Liège

Ce week-end, c'est la bière qui est mise à l'honneur en province de Liège. L'occasion de vous proposer 5 bonnes adresses pour déguster des bières nationales !

Le Vaudrée II

Cet établissement est assez connu des amateurs de bières. Ici, vous trouverez une large gamme de bières en bouteille mais aussi à la pompe. Les propriétaires ont joué sur l’originalité en proposant une carte en forme de botin.

Rue Saint-Gilles, 149 4000 Liège - www.vaudree-concept.be

Beer Lover’s Café & shop

Comme son nom l’indique, c’est l’endroit idéal en matière de bières. Ici vous pourrez en déguster plus de 250 et en acheter 750. Il est situé à côté de la maison communale, de la place du Marché et de la maison du Peket, difficile de faire plus central.

Rue de la Violette 9, 4000 Liège - www.beer-lovers.be

Brasserie C

Une adresse à ne pas manquer pour plusieurs raisons. Premièrement, la situation est idéale. Cette brasserie est située à 300m de la place Saint-Lambert. Ensuite, vous pourrez déguster des bières sur une des plus belles terrasses de Liège !

Mercredi dernier, ils ont présenté leur petite nouvelle, la Smash, une " Liège Pale Ale ". Une bière fraîche au goût fruité avec une petite touche de gingembre.

Impasse des Ursulines 14, 4000 Liège - http://brasseriec.com/



Café Randaxhe



Situé en Outremeuse, Café Randaxhe est probablement celui qui a le plus gros débit de bières en Cité Ardente.

Ici, vous pouvez venir tous les jours de 8h à minuit au minimum ! L’occasion aussi de profiter d’une grande terrasse.

Café Randaxhe - Chaussée des Prés 61, Liège

Brasse et vous - Lucky De Bruyn

Bien connu grâce à la Légia, ils viennent tout juste de sortir une nouvelle variété de bières, labélisées BIO, dites de Saisons. 4 bières issus du même moult, mais additionné à 4 levures différentes, qui en feront les spécificités.

Sighild-L’hivernale (plus riche et chaleureuse)

Capucine-La printanière (plus complexe et sauvage)

Alissa-L’estivale (plus désaltérante)

Oriane- L’automnale (plus épicée).

Rue d’Alleur, 27B - 4000 Liège Rocourt - www.brasse-et-vous.be



