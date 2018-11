Les boîtes de nuit entrent en boîte, au musée du design de Bruxelles

Depuis aujourd'hui, et ce jusqu'au 5 mai 2019, le ADAM-Brussels Design Museum met en boite les discothèques les plus connues, mais pas que... Le musée présentera une véritable exposition consacrée au design et à la culture des discothèques. Vous êtes fascinés par les discothèques et leur culture ? Le ADAM-Brussels Design Museum vous offre la possibilité de vous plonger dans leur monde, sans même faire de nuit blanche ! Cette exposition, coproduite avec le Vitra Design Museum (Allemagne), présente une sélection de projets architecturaux des années 1960 à nos jours. Les clubs ont en effet souvent été érigés en s'inspirant de designers, architectes, sound designers et scénographes afin de créer des atmosphères à porter émancipatrice.

Un musée sur la culture disco Les visiteurs pourront entre autres revivre les nuits du Studio 54 (New York), de l'Hacienda (Manchester), du Ministry of Sound (Londres) et du Piper (Rome) ou encore se laisser immerger dans une installation musicale aux effets lumineux, créée par les artistes Konstantin Grcic et Mattias Singer. Les styles vestimentaires, les courants musicaux et le graphisme qui ont fait l'identité des clubs emblématiques d'une époque ou d'une minorité seront passés en revue, sans oublier les célébrités qui ont foulé leurs scènes ou qui y ont apposé leurs marques. Des archives inédites, comme les mixtapes de Jean-Claude Maury, ancien DJ résident du Mirano et précurseur dans la découverte du Balearic beat importé d'Ibiza, seront mises en lumière. L'exposition abordera encore l'explosion de l'entertainment des années 60 à nos jours en interrogeant la place des discothèques dans la ville et leur manière d'accompagner les mutations des sociétés contemporaines.

Infos pratiques L’exposition se poursuivra hors les murs avec une conférence et un workshop sur le monde de la nuit organisés à Kanal-Centre Pompidou, ainsi qu’un week-end de projection de films et de documentaires organisé au Cinema Galeries . Le ADAM proposera de plus, à partir du mois de mars, un focus sur le graphisme de la nuit en Belgique intitulé "Designing the Night. A visual history of Belgium's nightclubs scene". Il rassemblera notamment des flyers, des affiches, et des posters des années 70 à 2010. En collaboration avec l'agence de tourisme visit.brussels, les visiteurs pourront partir à la recherche de ces lieux qui ont façonné la vie nocturne bruxelloise sur base d'une carte mise à leur disposition.



Quand ? Du 21 novembre 2018 au 5 mai 2019



Où ? ADAM-Brussels Design Museum, Place de Belgique - 1020 Bruxelles



Plus d'informations : http://adamuseum.be/expositions-night-fever/