Les bienfaits de l'huile essentielle de l'arbre à thé sur votre peau...

L'arbre à thé ou Tea Tree est un arbre qui provient de l'Australie et dont les feuilles sont utilisées pour extraire l'huile essentielle du Tea Tree, très appréciée en phytothérapie.

Reconnue par ses actions antifongiques, antiseptiques et antivirales, l'huile essentielle du Tea Tree est très employée pour le traitement des affections de la peau du visage. Elle est utilisée pour traiter des problèmes de l'ordre des mycoses et des petites affections comme les boutons et les points noirs.

Quels sont les bienfaits de l'huile essentielle du Tea Tree sur le visage? Quelles sont ses indications et son mode d'emploi?

L'huile essentielle du Tea Tree a prouvé son efficacité contre de nombreuses infections par ses propriétés: antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires, antiparasitaires, antivirales, radio protectrices et immunostimulantes

Elle possède des effets démontrés sur la tonicité cardiaque et nerveuse et la décongestion veineuse et lymphatique. Pour ces raisons, l'huile essentielle du Tea Tree est très appréciée dans la phytothérapie et permet de substituer les produits de beauté synthétiques. Utiliser cette huile pour traiter les problèmes du visage s'avère très efficace et permet de garder la tonicité et l'éclat de la peau.

Quelles sont les indications de l'huile essentielle du Tea Tree?

Efficace contre de nombreuses affections, l'huile essentielle du Tea Tree est indiquée dans le traitement de nombreuses atteintes, qu'elles soient cutanées, circulatoires, nerveuses, immunitaires, digestives, respiratoires,...

L'huile essentielle du Tea Tree est indiquée pour les affections cutanées suivantes:

Les points noirs

Les points noirs sont reliés à la surproduction de sébum, qui engendre ce qu'on appelle la peau grasse. Cette affection causée par des facteurs hormonaux, alimentaires ou environnementaux est vulnérable face à l'huile essentielle du Tea Tree. Cette dernière assure l'assainissement de la peau en tuant les bactéries et en évacuant le surplus de sébum.

L'acné

L'acné a les mêmes causes que les points noirs et l'huile essentielle du Tea Tree aura des effets neutralisants sur cette affection.

L'herpès

Riche en monoterpènes et en monoterpénols, l'huile essentielle du Tea Tree permet de stimuler le système immunitaire et de neutraliser les affections cutanées locales. Elle contient le 1,8-cinéole, qui agit comme un antiviral pour traiter l'herpès.

Les mycoses

Les mycoses se développent sur la peau grasse des parties sombres et cachées par les vêtements de notre corps. Il s'agit de levures qui peuvent être éliminées par l'huile essentielle du Tea Tree. En effet, c'est par l'intermédiaire de ses effets antibactériens et antifongiques que cette huile essentielle neutralise les mycoses et assure la prévention contre leur apparition.

Comment appliquer l'huile essentielle de l'arbre à thé??

La façon optimale pour utiliser l'huile essentielle du Tea Tree consiste à mélanger quelques gouttes avec une huile végétale et l'appliquer sur la peau du visage à l'aide d'un coton. L'huile essentielle du Tea Tree est très douce et peut être facilement tolérée par la peau. En effet, elle permet d'élargir les pores et d'évacuer toutes les impuretés. De cette façon, la peau retrouve son éclat et sa santé. L'huile du Tea Tree permet également d'éliminer les bactéries et les champignons par son action antiseptique.

Même si elle est douce, l'huile essentielle du Tea Tree est appliquée diluée dans une huile végétale pour éviter d'avoir une peau sèche. Elle est également déconseillée aux femmes enceintes de moins de 5 mois et aux enfants de moins de 3 ans. Pour résumer, l'huile essentielle du Tea Tree est une solution naturelle pour traiter les affections cutanées et préserver la santé et l'éclat du visage.

