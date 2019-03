Les Belges sont heureux au travail !

Trois éléments majeurs expliquent que le travailleur belge se sente bien au travail...

- les collègues et l'ambiance (21,7%)

- l'équilibre travail-vie privée (17%)

- le contenu du travail (14,5%)

Attentia précise que ce sont surtout les femmes qui pointent les facteurs 'Collègues et Ambiance' au travail en première position (25,7%), bien que les hommes y voient également le principal facteur de bonheur au travail (18,6%). De même, les femmes attachent un peu plus d'importance à un bon équilibre entre travail et vie privée. Par ailleurs, 9,4% d'entre elles, soit trois fois plus que les hommes, estiment que des heures de travail flexibles sont essentielles.

Le salaire arrive en quatrième position des motivations de bien-être au travail. Les hommes lui donnent plus de poids que les femmes (15% contre 7%).

Pour les besoins de cette étude sur le bonheur au travail, 597 salariés néerlandophones et 403 francophones ont été sollicités.

Parmi eux, 562 hommes et 438 femmes.