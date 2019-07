Newsmonkey"Les Belges à la deuxième place des plus gros mangeurs de glaces d'Europe"

C’est de saison: par grosse chaleur on a tendance à tout faire pour se rafraîchir et ça passe par s’enfiler de la glace à la pelle. En Belgique, on a bien compris ça puisque les Belges sont les deuxièmes plus gros consommateurs de crème glacée d’Europe. Bien joué à nous.

En été, et même pendant toute l’année, le cornet double boule vanille-chocolat ou framboise-mangue (va tester cette combinaison de parfums si ce n’est pas déjà fait) parvient à se faire une place dans le planning quotidien des gens. C’est plus que jamais le cas en Belgique.En effet, selon les données du portail de statistiques Statista Consumer Market Outlook, les Belges sont les deuxièmes plus gros consommateurs de glace en Europe. On a fait les choses bien puisque l’on mange en moyenne 11,5 kilos de glace chaque année. On a malheureusement pas réussi à devancer les Estoniens qui s’enfilent tous les ans 12,5 kilos de crème glacée. Contraste avec les Suisses, habitués au froid, qui ne consomment que 2,2 kilos chaque année. Ce qui est étrange, c’est que les pays du sud de l’Europe n’en mangent pas tant que ça alors qu’ils seraient plus légitimes de le faire.