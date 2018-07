Les Ambassadeurs sont dans "Vivre Ici" !

Plus

Aujourd'hui, Marie-Pierre Fonsny des Ambassadeurs est venue nous parler de l'Expo 58. Une émission qui sera diffusée ce samedi 7 juillet à 13h35 sur la Une. Pourquoi l'Expo 58 ? Parce que la célèbre Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles fête ses 60 ans !

Pourquoi cet événement a-t-il marqué la Belgique ? Il s'agit de la 1ère manifestation mondiale après la 2ème guerre mondiale. La Belgique devient le centre du monde. On y imagine le monde de demain, " un monde plus humain " avec une fraternité entre les peuples. Bouffée de joie, de découvertes, la science semble nous réserver un avenir radieux ! À cette époque-là, le plastique offre des tas de possibilités et s’invite dans les foyers. L'Expo 58 est également une vitrine de l’excellence technologique belge avec le cristal, la vaisselle, l'argenterie… C'est aussi la première fois que la RTB (pas encore la RTBF à l'époque) sortait de ses bâtiments de Flagey pour une captation extérieure d'envergure.

Des rencontres étonnantes Dans l'émission vous ferez également la rencontre d'Odette, chef des hôtesses de l’Expo 58. Un tout nouveau métier à l'époque ! Peu de femmes travaillaient à ce moment-là. 3000 candidates, 280 sélectionnées et formées pendant 4 mois, entre autres, par Odette. Cette dernière est une personnalité incroyable et l'ancienne directrice de l’Office du Tourisme de Bruxelles. Elle a 90 ans aujourd’hui. Il fallait également accueillir les personnalités, piloter les visiteurs dans un nombre incroyable de langues étrangères, avoir une bonne éducation et avoir une culture générale sur les différents pavillons. Certaines ont été renvoyées parce qu’elles avaient pris le téléphérique ou fait la fête…

Un peu de nourriture aussi... L'émission reviendra également sur le Dessert 58 : le chocolat Côte d’Or. Ce dernier a été créé à l’occasion de l’Expo 58 ! Et puis, on parlera également de restaurants avec, notamment, la visite de la brasserie "No Science" dans l’espace Greenbizz de Laeken (3 bières : Heavy, Psycho, Noisy).

L'Atomium L’Atomium, créée pour l'Expo 58, n’était pas destinée à survivre au-delà de 1958 mais comme elle a remporté un énorme succès, elle est devenue un élément majeur du paysage bruxellois et international. Elle représente un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois (et non les 9 provinces belges de l’époque, ni atome ni molécule de fer), complètement rénovée en 2004-2006. Elle offre un panorama exceptionnel à 360° sur le plateau du Heysel et les 19 communes de Bruxelles. Elle est aussi le témoin d'une époque et d'une prouesse technique ! 102 mètres de hauteur, 2400 tonnes d’acier, 9 boules de 18 mètres de diamètre. L'Atomium est évidemment le symbole de la Belgique ! Enfin, en 2013, elle a été élue, par CNN, le bâtiment le plus bizarre d’Europe ! Il existe des expositions permanentes, notamment sur l’histoire de l’Atomium ainsi que des expositions temporaires dans le cadre de l’anniversaire de l’Expo 58.