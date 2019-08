Les aliments interdits du frigo... Une petite claque aux mauvaises habitudes !

L'organisation du réfrigérateur... C'est tout un programme qui peut même parfois virer au casse-tête ! Il faut dire que l'on a la fâcheuse habitude d'y ranger des aliments qui n'y ont pas leur place et qui prennent énormément d'espace. Pire encore, à cause du froid justement, ces aliments peuvent perdre en saveur et leur texture peut devenir moins agréable. Alors on bat le rappel, on revoit nos bonnes ou moins bonnes habitudes, c'est parti !

Les oeufs... Alors là, cela peut surprendre… surtout qu'à l'achat de son frigo, on y retrouve souvent un bac pour les œufs ! Néanmoins, le fait d'y être ou non ne change rien à leur conservation. Ainsi, vous pouvez tout à fait les garder à température ambiante comme ils le font dans les supermarchés. Par ailleurs, si vous les réfrigérez, ils peuvent absorber l'odeur des autres aliments et changer de goût.

Les tomates... Si vous aimez les tomates fades, molles et farineuses, c'est bel et bien au frigo qu'il faudra les mettre ! Si en revanche vous voulez préserver leur fermeté et leur saveur pleine de soleil, mieux vaut les conserver à température ambiante.

L'ail et l'oignon... Conservé au frais, l'ail germe plus vite et devient complètement caoutchouteux. L'oignon n'aime pas non plus cet environnement froid qui le rend mou et fade et qui accélère son pourrissement (sauf s'il est déjà découpé et que vous comptez vite l'utiliser). Ils gagnent donc tous deux à être dans un endroit sombre et sec.

Les bananes... Si vos bananes ne sont pas mûres, les mettre au frigo ne va servir qu'à les garder vertes encore plus longtemps et si elles sont noires, elles vont noircir à vitesse grand V. Préférez les garder à l'air libre dans un endroit sec et avec un peu de film plastique au niveau de la queue pour une durée de vie plus étendue.

Les fruits à noyau... Comme pour beaucoup de fruits, un aller simple pour le frigo n'est pas la meilleure des solutions ! Vos nectarines, pêches et autres abricots risqueraient de perdre leurs nutriments. Outre la préservation des antioxydants, la conservation à l'air ambiant leur permet aussi de mûrir joliment tout en étant moins acides et donc plus sucrés.

Les avocats... Il n'y a rien de tel que le frigo pour faire noircir sa délicieuse chair sans pour autant qu'il ait le bon goût de l'avocat mûr… Si vous voulez l'aider à arriver à maturité, mettez-le à l'air libre non loin de quelques bananes ou de pommes qui dégagent de l'éthylène, un gaz qui aide les fruits et légumes à mûrir plus vite.

Les courgettes et aubergines... À l'instar des tomates, ces légumes sont très fragiles et peuvent vite devenir farineux et mous sous l'effet de l'humidité froide qui règne dans le frigo. Un endroit frais et sec est plus que suffisant pour les conserver dans les meilleures conditions pour leur conservation.

Le concombre... Sa peau n'aime pas du tout le froid et va flétrir à toute vitesse (en plus de perdre en saveur). Tant que vous ne l'avez pas entamé, ne le gardez pas au frigo. Une fois que vous l'avez commencé, il pourra y être glissé sous une couche de film alimentaire pour préserver son côté croquant.

Les confitures, c'est selon... Fiez-vous aux étiquettes, mais une confiture non allégée est souvent très sucrée. Avec une teneur à plus de 60 % de sucre, les micro-organismes ne peuvent pas se développer : le rangement dans un pot hermétique direction le placard suffira ! Donc si votre confiture est peu sucrée ou allégée, mieux vaut en effet la mettre au frigo et la sortir un peu avant le déjeuner pour qu'elle retrouve une belle texture.

Les huiles, la moutarde,... Pour les huiles, la conservation au frigo n'est pas très utile et peut donner lieu à un épaississement et une condensation. Puisque c'est une matière grasse, l'huile n'est pas propice au développement de bactéries donc inutile d'encombrer le frigo avec ses bouteilles ! En revanche, l'air et la lumière peuvent être très mauvais et causer un rancissement ainsi qu'une perte des qualités nutritionnelles du produit. Alors, fermez toujours bien le flacon et optez pour des bouteilles opaques (si elles ne le sont pas, direction le placard !).