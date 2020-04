Les acteurs de Friends offrent à leurs fans un moment privilégié avec eux lors de leur ultime réunion

Vous êtes un ou une fan invétéré(e) de Friends ? Après avoir annoncé les retrouvailles de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey pour une réunion spéciale en télévision, les acteurs de la série culte vous proposent de les rejoindre lors de l'enregistrement de cette soirée spéciale et de passer un moment unique avec eux dévoile Jennifer Aniston sur son compte Instagram.

Jennifer Aniston a dévoilé sur son compte Instagram la récompense que pourraient obtenir des fans en faisant un don dans la lutte contre le coronavirus dans le cadre de l'opération All In Challenge.

Cette initiative est créée dans le cadre du All In Challenge. De nombreuses célébrités se sont ainsi "mises aux enchères" pour récolter notamment des dons pour l'association America Food Funds en échange d'une expérience exceptionnelle avec eux. Cette association fournit entre autres de l'aide alimentaire aux personnes dans le besoin pendant le confinement. L'une actions les plus fameuses actuellement est celle de Leonardo DiCaprio et de Robert De Niro qui vous invitent à jouer à leurs côtés dans le prochain film de Martin Scorsese.

Les acteurs de Friends frappent fort à leur tour avec une autre expérience unique à vivre, celle d'assister à leur show de réunion spéciale, en étant accompagné(e) de cinq autres amis !

En tant qu'invités privilégiés des acteurs, non seulement les gagnants seront présents dans le public du Studio 24, là où était tourné la sitcom mythique, aux États-Unis, pour assister à cette Friends Reunion Special où les acteurs partageront leurs expériences de la série, mais ils auront également accès à la Friends VIP Experience dans les studios de Warner Bros a indiqué l'interprète du rôle de Rachel Green. "J'ai hâte de vous embrasser et de vous serrer dans mes bras quand tout cela sera terminé. D'ici là, continuez de faire des Face time, d'appeler et d'écrire à vos amis et votre famille !" a encore commenté Jennifer Aniston.

Malheureusement, il faut avoir plus de 18 ans et résider aux États-Unis ou au Canada pour participer au concours. Les fans belges se consoleront toutefois avec les épisodes toujours en cours de Friends sur la Deux tous les jours de la semaine dès 19h15.

