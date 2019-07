Les 8 aliments "brûle-graisse" à adopter durant l'été...

C'est l'été et on a tous envie de se débarrasser des kilos en trop emmagasinés. Mais les régimes c'est pas facile et souvent on a du mal à s'y tenir.

Voici 8 aliments "brûle-graisse" à ajouter dans votre régime pour accélérer la perte de poids et pour booster votre motivation.

La courgette

En plus d'être très peu calorique, c'est un aliment qui favorise l'effet thermique: il nécessite une dépense d'énergie importante pour être digéré. Riche en potassium et avec une faible teneur en sodium (responsable de la rétention d'eau), elle a aussi un effet diurétique qui aide à éliminer les toxines.

La Pomme. De préférence Granny Smith (moins sucrée que d'autres variétés)

Sa teneur en pectine a une double action: elle est très rassasiante et permet également de piéger les graisses ingérées dans l'estomac, la pectine transforme en effet les graisses en un gel.

Le son d'avoine

Ce n'est pas la première fois que nous vous parlons de cet aliment allié n°1 du petit déjeuner. Il contient des fibres solubles qui permettent d’emprisonner une partie des graisses contenues dans l'alimentation et insolubles qui favorisent la satiété.

Le citron

L'acide citrique qu'il contient aide l'estomac à dissoudre les graisses et les protéines. De plus il ne contient que 25 kcal pour 100g, ce qui en fait un allié minceur appréciable. A consommer comme assaisonnement dans les salades ou bien sous forme de limonade maison que vous pouvez réaliser avec du jus de citron, de l'eau plate ou pétillante et un peu de miel si vous préférez les saveurs sucrées.

Le thé vert

Connu pour ses propriétés diurétiques et amincissantes, le thé vert a un effet détoxifiant pour le foie. La théine qu'il contient augmente le métabolisme de base, ce qui favorise les dépenses énergétiques. Les tanins contenus dans le thé vert réduisent l'assimilation des graisses par notre organisme et d'autres part, les composants chimiques amers du thé permettent d'inhiber les envies de sucre.

Le poivron

Rouge, vert ou jaune, il permet d'éliminer une partie des sucres et des graisses ingérées. Il a également une action diurétique appréciable et favorise le sentiment de satiété.

La cannelle

Des études ont montré que la cannelle permettait de réduire le taux de sucre dans le sang. Vous pouvez par exemple l'utiliser à la place du sucre dans le café, le thé ou le yaourt.

Le brocoli

Riche en fibres insolubles et très peu calorique, il favorise, tout comme la courgette, l'effet thermique. Les fibres qu'il contient en font un aliment très rassasiant également, ce qui fait de lui un partenaire minceur idéal.

