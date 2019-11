Passer une bonne nuit, on en rêve tous. Voici 5 plantes spécifiques à ppositionner dans votre chambre et qui ont la particularité de favoriser un bon sommeil.

La lavande induit un état de bien-être et de relaxation propice au sommeil. Son parfum incite véritablement à la détente. La lavande est non seulement bon marché et efficace, elle est ainsi la solution parfaite pour tous vos problèmes de sommeil.

Le jasmin

Les 5 plantes à conserver dans sa chambre pour passer des nuits de rêve - © Jeja - Getty Images/iStockphoto

Le jasmin a de véritables effets positifs sur la qualité du sommeil. Il apaise le corps et l’esprit.

C' est un véritable somnifère naturel, il améliore la qualité du sommeil, diminue l’anxiété et améliore l’humeur au réveil. L’odeur du jasmin permettrait vraiment de recevoir une meilleure nuit de sommeil.

Cette fleur renferme une essence aromatique qui contient des principes actifs, comme l’acétate de linalol et l’acétate de basyl, retrouvés dans d’autres plantes et qui ont déjà fait la preuve de leurs propriétés apaisantes et sédatives. Elle facilité l'endormissement car elle diminue l'anxiété de façon considérable. Le Jasmin induit un état de bien-être et de relaxation propice au sommeil. A défaut de la plante, en saison hivernale, une infusion de Jasmin sera du plus bel effet.