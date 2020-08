Les 5 grandes nouveautés de la rentrée sur VivaCité

Ce lundi 24 août, VivaCité fait sa rentrée. Découvrez la grille des programmes et les grandes nouveautés de cette nouvelle saison !

Du lundi au vendredi, on commence la journée avec les émissions que vous aimez : les matinales régionales, Le 8/9 de 8h à 9h avec Cyril et sa bande de chroniqueurs, C’est vous qui le dites de 9h à 10h et On n’est pas des Pigeons de 10h à 11h. Fanny Jandrain sera toujours le sourire de La récré de midi de 12h à 13h.

Nouveauté ensuite avec La grande forme, une émission sur la santé au sens large, présentée par Adrien Devyver. Pour suivre, votre émission régionale Vivre Ici est de retour. A partir de 16h, on retrouve Quoi de neuf ? et de 18h à 19h30, Patrick Weber, entouré d’invités, vous propose C’est pas fini du lundi au jeudi, émission interactive où l’on commente les événements de la journée. Et le vendredi, même horaire, Yes week-end avec Thibaut Roland, un best of des meilleurs moments de la semaine sur VivaCité. Chaque lundi, de 19h30 à 22h, retrouvez Stoemp, Pèkèt… et des Rawettes ! votre émission de divertissement culturel gourmande et souriante, qui met à l'honneur nos régions et nos langues régionales.

Deux nouveautés sont à pointer le week-end : Super nanas le samedi de 14h à 16h qui mettra en avant des femmes remarquables qui sont dans l’actualité. Nos chansons ont une histoire que vous avez peut-être découvert cet été, trouvera place chaque dimanche de 10h30 à 13h.

On vous en dit plus ci-dessous à travers les 5 grandes nouveautés de la rentrée :