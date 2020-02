Les 5 credos pour remettre sa santé à niveau

Il n'est pas toujours simple de concilier vie de famille, vie professionnelle, repas équilibrés, séances de sport...Mais comme rien n'est impossible, voici les cinq credo du gourou des stars, du coach du tout-Hollywood : David Kirsch, pour améliorer sa santé et son bien-être au quotidien. Une petite leçon de vie assez sportive pour booster son état d' Etre.

Règle #1 : Vivre l'instant présent Les 5 credos pour remettre sa santé et son bien-être à niveau - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Nous connaissons tous des personnes bloquées dans le passé ou totalement tournées vers l'avenir. Pour mener une vie saine, équilibrée et productive, il est nécessaire de vivre au présent et de se dire : "Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie". Repousser au lendemain le fait par exemple d'adopter une alimentation équilibrée et de faire de l'exercice n'est pas la solution. C'est le moment - c'est l'instant. C'est ici que cela se joue, c'est pour MAINTENANT.

Règle #2 : Soyez responsable Les 5 credos pour remettre sa santé et son bien-être à niveau - © SchulteProductions - Getty Images Combien de fois nous disons-nous "Si seulement je ne m'étais pas autant stressé, je n'aurais pas mangé toute ces chocolats", ou "J'aurais bien aimé faire du sport mais les enfants m'ont empêché de ...". Ah ces délicieuses excuses qui nous arrangent bien finalement. Prenez la responsabilité de vos actes car oui... passer à l'action, faire de soi la priorité du jour, se fixer des objectifs et s'y tenir, c'est ça votre propre responsabilité. Ne faites plus endosser par quiconque une situation ou le fait que vous ne puissiez vous consacrer un peu de temps. Faites-le step by step... Fixez un rendez-vous avec vous même, comme on le ferait pour un rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin. N'attendez pas la rage de mal Etre ! Agissez en toute responsabilité, respectez votre droit d'exister et de passer un peu de bon temps avec vous pour vous.

Règle #3 : Croyez en vous Les 5 credos pour remettre sa santé et son bien-être à niveau - © Westend61 - Getty Images/Westend61 David élève ses filles avec ces précieux principes : " Elles sont loin d'être parfaites, mais elles font de leur mieux et prennent ainsi conscience du pouvoir des possibles. Nous pouvons accomplir tout ce que notre esprit et notre cœur désirent. J'essaie d'instiller le même niveau de confiance à mes clients dans mes consultations. Mener à bien un programme de bien-être donne une confiance renouvelée en ses capacités." Parce que tout est possible et parce que toute l'énergie est en VOUS !

Règle #4 : Ne laissez pas le stress mettre à mal vos objectifs de bien-être Les 5 credos pour remettre sa santé et son bien-être à niveau - © jayk7 - Getty Images Le stress est souvent à l'origine de l'abandon de nos bonnes résolutions, de nombreux régimes et autres programmes de remise en forme, voici donc quelques conseils pour essayer de l'endiguer : - Prendre cinq respirations profondes : La force de cinq respirations profondes aidera à adoucir les instants chargés en stress. - Visualisation : Imaginez quelque chose de plaisant. Que ce soit un moment de tendresse avec quelqu'un, un ami, un enfant, ou un liu que vous avez adoré visiter, rappelez-vous de ces moments lorsque vous avez besoin de dépasser un problème ou une tension. - L'exercice : Le sport est pour David le meilleur remède contre tous les maux. "Il me déstresse, me guérit, et me donne de la force. Enchaîner les pompes n'est pas à la portée de tous, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la marche et du mouvement en général sur le corps".

Règle #5 : Connectez le corps et l'esprit Les 5 credos pour remettre sa santé et son bien-être à niveau - © Kris Ubach and Quim Roser - Getty Images/Cultura RF Faire attention à notre manière de nous alimenter et faire du sport permet d'acquérir un sentiment de plénitude. Ce qui se passe dans votre tête est tout aussi important que les aliments que vous consommez et le sport que vous faites. Pour réussir, il vous faudra une force intérieure et aussi croire que tout est possible dès lors que l'esprit le veut. Mais connecter le corps et l'esprit c'est aussi aligner l'hamonie de notre Etre tout entier, c'est tendre vers plus d'équilibre, de sérénité que ce soit par le biais de la pratique de la méditation, du yoga, de balades tout simplement, de la musique, du chant, de la danse, de la sophrologie, ... Tout ce qui vous fait du bien à votre corps - fera du bien à votre esprit également et à l'inverse aussi !