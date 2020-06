Les 3 news positives de LiègeTogether

Comme tous les 15 jours, on fait le tour des actualités positives qui mettent en valeur Liège et les Liégeois. Une initiative qui vise à positionner positivement Liège et ses acteurs en Belgique et à l’étranger.

Le bio liégeois va bien



Les récents chiffres publiés par L’Apaq-W (l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité) montrent que la Wallonie reste la locomotive du bio en Belgique. Et dans ce domaine, on n'est pas peu fiers dire que plus d’un quart de l’agriculture bio est située dans la région liégeoise. A elle seule, celle-ci accueille 489 fermes bio (+23 en un an, belle progression!) ce qui représente 27 % de l’agriculture bio wallonne, soit 22.500 hectares de nos terres dédiées à un enjeu primordial.



Et parmi ces chiffres, saviez-vous que 78% des vaches laitières bio wallonnes sont élevées à Liège ? Des éléments encourageants pour l'économie, l'agriculture, les consommateurs mais aussi pour le projet de ceinture aliment-terre liégeoise (un modèle apprécié au-delà de nos frontières) qui oeuvre depuis plusieurs années à la souveraineté alimentaire liégeoise.



