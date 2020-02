Les 3 news positives de LiègeTogether

Comme tous les 15 jours, on fait le tour des actualités positives qui mettent en valeur Liège et les Liégeois. Une initiative qui vise à positionner positivement Liège et ses acteurs en Belgique et à l’étranger. Le futur de l’alimentation est à Liège Le magazine français l’Obs a sorti en janvier un nouveau numéro de " 2049 ", son hors-série qui interroge nos modes de vie à moyen et long terme (habitat, soin de santé, consommation). On y parle notamment de vivre sur l’eau, de la Google city mais surtout de Liège et de sa ceinture aliment-terre comme modèle d’alimentation durable. C’est l’occasion de remettre en lumière ce projet lancé en 2013 : la ceinture aliment-terre liégeoise (CATL) se donne 25 ans pour produire localement et qualitativement 50% de la nourriture consommée en agglomération liégeoise. Si le pari semble osé, la ceinture aliment-terre progresse pas à pas d’année en année. Un exemple de réussite parfois appelé " le principe du tabouret ", soit une alchimie parfaite entre trois acteurs (comme les trois pieds du tabouret) : citoyens, acteurs économiques et élus locaux. En savoir plus : un petit clic ici

634,841 Liégeois et moi, et moi, et moi . C'est parmi les souhaits de LiègeTogether : que la métropole liégeoise soit toujours plus attractive et qu'on soit de plus en plus nombreux à y vivre, commercer, étudier ou à la visiter. Et en 2020, nous sommes plus nombreux à vivre dans l'agglomération liégeoise. On a constaté en janvier 1360 habitants de plus, soit un total de 634,841 personnes. Cela s'explique bien sur en partie par le phénomène de naissances naturelles mais aussi que certaines communes attirent par leur potentiel (prix du terrain, qualité de vie et des infrastructures…). C'est le cas notamment de certaines communes rurales comme Dalhem, Juprelle et Sprimont. En savoir plus : c'est par ici !

Liège, la ville la plus romantique du monde ! A Liège, on célèbre l'amour ! Le 14 février prochain, l'Hôtel de ville de Liège, La Violette (rien que le nom est déjà romantique), ouvrira ses portes aux citoyens qui désirent renouveler leurs vœux. Une célébration renouvelée cette année après le succès rencontré en 2019. On y verra des jeunes ou des moins jeunes couples sur le 31 un 14 février, redéclarant leur flemme à l'élu de leur cœur. Liège ne manque pas de montrer son romantisme puisqu'en janvier, elle a également célébré les noces de palissandre d'un couple de citoyens, soit 65 années d'union, pour le meilleur et pour le pire !

