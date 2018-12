Les 1001 succès de Viva For Life, c'est aussi 1001 fous-rires. On like et on partage une petite perle avec vous.

Les 1001 succès de Viva For Life, c'est tout autant de plaisirs partagés en diffusant ces titres d'artistes que vous aimez tout particulièrement et que vous avez sélectionnés durant cette 6ème édition de Viva For Life.

Les 1001 succès, c'est également l'occasion pour les auditeurs de faire tourner la roue et de remporter des cadeaux des plus fous aux plus insolites et surprenants.

Pour l'heure, c'est Aline qui vient de remporter une petite perle de cadeau : un kumi kreator ! De quoi réaliser des bracelets d'amitié tendance de toutes les couleurs et d'agrémenter ainsi de belles soirées en toute VivaCité.

Un cadeau de toutes les surprises qui suscite bien des éclats de rire auprès de notre animateur Stéphane Piedboeuf en toute complicité avec Aline ! On like et on partage en un clic.

Vive Spin Master, vive Kumi Kreator Et... La Vie Va !