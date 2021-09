Les 100 boulangeries-pâtisseries préférées de Wallonie

La Fédération francophone de la boulangerie pâtisserie glacerie confiserie chocolaterie et l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W) ont proposé aux amateurs wallons de pains et autres douceurs artisanales d’élire leur établissement préféré durant ce printemps 2021.



Quelque 575 Maîtres Boulangers-Pâtissiers ont participé au concours avec enthousiasme et plus de 16.000 votes ont couronné l’action de promotion qui a plu au vu de nombreuses réactions positives et échanges sur les réseaux sociaux.

Une centaine de boulangeries-pâtisseries affiche désormais fièrement la mention "Elue boulangerie-pâtisserie préférée de ma région".