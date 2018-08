LEGO se la joue végétal !

Légo passe au vert... Pour proposer aux enfants des pièces plus respectueuses de l’environnement et de la santé de tous, la marque danoise lance ses premières pièces en plastique végétal, conçu à partir de canne à sucre.

La célèbre marque de petites briques pour enfants prend le tournant du durable. Depuis le 1er août, le Lego fait dans le plastique végétal pour certains éléments et espère bien aller plus loin.

Des Lego en plastique végétal

Lego voit vert... Pour répondre à la demande des consommateurs, Lego avait lancé il y a presque deux ans son propre laboratoire de recherche pour le développement d’un plastique végétal, le Centre des matériaux durables. Le but ? Concevoir des briques plus respectueuses de l’environnement et de la santé collective. Aujourd’hui, c’est chose faite.

L’entreprise danoise a donc procédé au lancement de nouvelles pièces fabriquées à base de plastique végétal : le polyéthylène végétal. Ce dernier est conçu grâce à des plantes et en particulier avec de la canne à sucre.

Pour l’instant, seuls les éléments représentant des végétaux (arbres, buissons) sont fabriqués de la sorte. D’ici 2030, l’entreprise renouvellera petit à petit toutes les briques faites de plastique conventionnel.

Ces nouveaux " Lego végétaux " sont fabriqués à partir d’éthanol provenant de la distillation de la canne à sucre. L’utilisation de cette plante, plutôt que de dérivés du pétrole, ne change ni le processus de fabrication des éléments, ni les propriétés du plastique obtenu en sortie. Pour autant, ce bio-plastique n’est pas biodégradable.

Ce virage " vert " sera-t-il suffisant pour relancer le groupe ? C’est l’un des objectifs de l’opération. En 2017, l’entreprise a enregistré une baisse de 8 % sur son chiffre d’affaires, et une chute de 17 % de ses bénéfices, une première. Depuis douze ans, la croissance de Lego n’avait jamais chuté et ce notamment grâce à l’ouverture de nouveaux marchés en Asie.