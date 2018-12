Le Zéro déchet - 5 règles à adopter !

- - © Tous droits réservés

1. Refuser

La première règle à adopter consiste à refuser les petites breloques du quotidien. N’acceptez plus ces tracts que vous jetez immédiatement après les avoir récupérées. Dites non aux tickets de caisse ou aux sacs plastiques lorsqu’ ils ne vous seront pas utiles. Le but est simplement de réduire dès le début, ces déchets à la durée de vie très courte - à la durée de dégradation très longue et à l'impact environnemental redoutable !