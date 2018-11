Le Yin Yoga... C'est tout doux pour le corps et l'esprit !

Le Yin Yoga est un type de yoga basé sur la relaxation et les étirements, qui permet de se reconnecter à soi et de se détendre tout en stimulant les méridiens de nos organes vitaux. Il permet de travailler l'ensemble du corps et de l'esprit. En automne, pratiquer le yin yoga permettrait de renforcer par exemple les poumons et le gros intestin, histoire d’éloigner les petits maux saisonniers comme la bronchite ou la gastro.

Il existe des tas de yoga différents, mais tous ont certains points communs : la reconnexion à soi, la respiration, la détente et les étirements. Par contre, certains yoga demandent d’être plus actifs que d’autres, avec des poses qui nécessitent, en tout cas au début, certains efforts. Ce n’est pas le cas du yin yoga qui est une pratique profonde et intense de lâcher prise et qui est accessible à tous. Il faut que chacun se sente tout à fait à l’aise dans chaque position d’étirement. Aucune tension ne doit se faire sentir.