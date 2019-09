Le World Clean Up Day : et si on nettoyait la planète samedi ?

C’est ce samedi 21 septembre que cette manifestation mondiale aura lieu pour la seconde fois !

Il fera beau et chaud, aucune excuse pour ne pas profiter de cette dernière journée d’été pour faire un grand nettoyage. Non pas de votre placard mais bien de la planète. Vous serez des millions sur tous les continents à attraper un sac-poubelle (ou 10) et à le(s) remplir de tous les déchets que vous rencontrerez dans votre voisinage (ou un peu plus loin). En 2018, ils étaient plusieurs millions de bénévoles dans 155 pays à participer à ce ramassage d’immense envergure.

Chaque année, ce sont plus de 8.000.000.000 kg de déchets (oui oui, 8 millions de tonnes !) qui finissent dans les océans. Un poids tellement énorme qu’il est difficile de se le représenter clairement donc imaginez : à chaque minute, l’équivalent d’un camion de déchets plastique déversé. Sauf que les déchets sont rarement jetés directement dans l’océan. En effet, 80% de ces 8 millions de tonnes arrivent par les fleuves et cours d’eau.

Alors on retrousse nos manches et on va aider à diminuer ces bouteilles, mégots, emballages et autres crasses qui partent de chez nous pour finir dans les narines des tortues ou les branchies des poissons.

Vous trouverez différentes manifestations de nettoyage dans tout le pays, et l’association River Cleanup a plus de 50 endroits à nettoyer aux abords de l’Escaut, de la Meuse et de leurs affluents. A Bruxelles, c’est sur la place de la Monnaie que ça se passe : samedi à 13h30, énorme ramassage de mégots !

Plus d’infos : worldcleanupday.be