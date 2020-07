"Le virus est toujours là! ": rappel de quelques rituels santé pour booster votre immunité

"Le virus est toujours là! " - On n'a de cesse de le répéter, c'est un constat malheureusement qui est brûlant d'actualité et qui appelle tout un chacun à maintenir encore et toujours les gestes barrières afin de se prémunir respectivement du virus.

Et ce risque justement, cette fragilité peut être en raison d’ un système immunitaire affaibli . L’idée, la meilleure idée qui soit est alors de penser à renforcer plus que jamais notre immunité afin de se constituer une barrière anti-virus, anti-bactéries, anti-"toux" de premier choix !

On connaît toutes les précautions et recommandations d’usage afin de se préserver au mieux de ce virus et notamment pour les personnes dites "à risque".

Le curcuma a beaucoup fait parler de lui ces dernières années. Et pour cause, cette plante, dont on consomme la racine, est véritablement miraculeuse si elle est utilisée avec connaissance . De nombreuses études ont prouvé que le curcuma pouvait combattre de nombreuses bactéries. Mais attention à ne pas en abuser, il doit être consommé avec parcimonie.

Très utilisé en Europe, et notamment en Méditerranée, en cuisine, le thym est également un allié santé. C’est parce qu’il est, notamment, riche en vitamine A que le thym est un atout pour le système immunitaire . Associé au miel, et consommé sous forme d’infusion, le thym sera votre meilleur ami en cas de rhume.

Les plantes on le sait depuis la nuit des temps regorgent de trésors au naturel pour consolider et renforcer notre Capital santé. Voici quelques-unes d’entre elles qui se démarquent tant elles sont de toute bonne composition pour notre système immunitaire. Parmi elles et selon le site Passeportsanté , voici quelques perles en la matière.

Le top 5 des aliments qui nourrissent l’immunité

On vous proposait dernièrement un focus sur ces aliments qui boostent notre santé, qui chouchoutent notre immunité. Une séquence issue de votre émission le 6-8 qu'on vous repropose ici pour la toute bonne cause, et en un clic.

►Revoir Le 6-8 - VivaCité : Ces aliments qui boostent notre immunité

Autre source, autre aliment pour nourrir notre investigation, celui issu du site "fourchette & bikini" qui s’était alors penché sur la question. Et, comme on se met bien volontiers tous autour de la table pour réunir tous ces bons plans, servez-vous à volonté, c’est prêt et tout bénef. pour votre santé :

"Certains aliments sont plus particulièrement adaptés pour renforcer l’immunité de par leur teneur en vitamines et minéraux. Voici le Top 5 de ce que vous devriez absolument manger au cours de vos prochains repas selon le site

Parmi les essentiels :

Les agrumes

Pour l’hiver, prévoyez de faire une cure d’oranges et de citrons. Riches en vitamines C, ils vous aident à absorber le fer que vous consommez dans les légumes.

De plus, la vitamine C possède des propriétés antioxydantes et stimule la production d’une molécule capable de détruire les microbes. Alors dès le matin, on adopte le réflexe jus de citron ou d’oranges au petit-déjeuner pour rester en forme et avoir du tonus.

L’ail

Certes, mieux vaut prévoir de vous laver les dents après un repas aillé, mais l’ail a de nombreuses vertus thérapeutiques. En effet, il permet de lutter contre toutes sortes d’infections et vous protège des virus, du cancer. Bref, n’hésitez pas à le découper cru pour l’ajouter à vos salades, votre poisson, votre viande.

Les légumineuses

Au menu de vos défenses, n’hésitez pas à consommer des légumineuses qui permettent de produire des anticorps. Alors faites le plein de lentilles et de graines, qui de plus possèdent des vertus rassasiantes et vous éviteront l’effet coup de pompe surtout en plein hiver.

Les légumes

Si vous voulez éliminer les virus, il va vous falloir manger beaucoup de légumes, surtout des verts. En effet, les épinards riches en fer possèdent également des teneurs intéressantes en vitamine A qui stimule la production d’anticorps et la prolifération des globules blancs.



De même, les carottes sont une excellente source de vitamine A, surtout si vous les consommez en jus. Alors au menu, on mise sur les légumes de saison et on se concocte une assiette colorée à base d’épinards crus, de potiron, de carottes râpées. Un cocktail vitaminé pour passer l’hiver sans la moindre grippe.

Les poissons gras

Pour que votre système immunitaire soit au top, il va falloir lui apporter également de la vitamine D ! Et pour cela, consommer des poissons gras riches en oméga 3, tels que le hareng fumé, la sardine, le maquereau, le saumon.



Vous pouvez varier les saveurs avec des herbes de Provence. La vitamine D s’avère indispensable pour régler les inflammations.

Et pour arroser tout cela de façon toute aussi utile, n’hésitez pas à privilégier le thé vert.

Pour renforcer vos défenses naturelles et devenir plus résistante aux agressions extérieures, hydratez-vous en buvant du thé vert.

Outre son effet drainant et diurétique qui fait fonctionner vos reins et nettoie les toxines, il est riche en anti-oxydants et polyphénols et préserve de ce fait votre capital jeunesse et santé. De plus, il dope votre énergie. Alors, n’hésitez pas à vous offrir des petites pauses thé réconfortantes."