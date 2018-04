Le vin rouge, votre atout beauté?

Les atouts du vin rouge pour la santé font l'objet de débats fréquents dans le monde médical, mais peut-il également devenir la prochaine grande tendance en matière de produits de beauté?

Le lancement de plusieurs produits à base de vin indique que les amatrices de rouges corpulents pourraient bientôt remplir leurs placards de traitements inspirés par leur cabernet-sauvignon préféré.

Hask

La marque de soins pour les cheveux Hask a dévoilé une toute nouvelle collection intitulée "Unwined", qui se propose d'utiliser les pouvoirs antioxydants du raisin pour traiter plusieurs problèmes capillaires.

Cette gamme au vin rouge est pleine d'extraits de vin et de resvératrol, un antioxydant présent dans la peau du raisin. Elle comprend un "Pinot Noir Deep Conditioner" combattant les frisures, un "Cabernet Sauvignon Deep Conditioner" pour réparer les pointes, et un "Red Wine 10-in-1 Leave In Spray" qui promet de démêler, nourrir et adoucir les cheveux. Des collections au vin blanc et au rosé existent également.

www.unwinedbyhask.com

Caudalie

La marque de cosmétiques française Caudalie dispose de plusieurs produits de soin pour la peau au vin dans sa gamme, mais son gommage Crush Cabernet est sans doute le plus luxueux à ce jour.

Sa formule, qui contient des grains de raisin exfoliants, du miel, du sucre brun et six huiles essentielles, est conçue pour exfolier et affiner le grain de la peau, et pour combattre la cellulite en usage répété.

fr.caudalie.com

Neogen

Les cotons exfoliants "Bio-Peel Gauze Peeling Wine" de Neogen contiennent du resvératrol, qui combat les dommages causés à la peau par les radicaux libres. Ces cotons d'origine coréenne à usage unique exfolient la peau, la débarrassant des cellules mortes et des impuretés tout en laissant derrière eux un parfum de vin (attention à ce qu'on ne vous prenne pas pour une alcolo).

www.korean-smooch.com

L'article original est à lire sur Tendance...