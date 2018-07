Le vendredi, on joue et on lit avec Violaine !

Toutes les semaines, Violaine, de la librairie Florilège à Mons, vient nous présenter un livre sympa et un chouette jeu à faire en famille cet été !

BD et livres " Calpurnia ", de Jacqueline Kelly aux éditions "L’école des loisirs"

L’histoire se passe en 1899 au Texas. Une époque où les filles apprenaient à s’occuper d’une maison et de la famille et où les garçons apprenaient un métier. Calpurnia Tate a onze ans. Elle ronge son frein. Elle est la fille d’un riche propriétaire d’une fabrique de coton et a 6 frères à qui tout est possible. Elle n’a aucune envie de se marier et d’avoir des enfants. Dans la chaleur de l’été, elle s’interroge sur le comportement des animaux autour d’elle. Elle étudie les sauterelles, les lucioles, les fourmis, les opossums. Elle préfère observer la nature, courir dans les champs, et elle rêve de pouvoir aller à l’université.

Son grand-père, un naturaliste fantasque et imprévisible, est le seul à la comprendre. Avec son aide, elle note dans son carnet d’observation tout ce qu’elle voit et se pose mille questions. Pourquoi, par exemple, les chiens ont-ils des sourcils ? Comment se fait-il que les grandes sauterelles soient jaunes, et les petites, vertes ? Et à quoi sert une bibliothèque si on n’y prête pas de livres ?

Tout en développant son esprit scientifique, Calpurnia partage avec son grand-père les enthousiasmes et les doutes quant à ses découvertes, elle affirme sa personnalité au milieu de ses six frères et se confronte aux difficultés d’être une jeune fille à l’aube du XXe siècle. Apprendre la cuisine, la couture et les bonnes manières, comme il se doit, ou se laisser porter par sa curiosité insatiable ? Et si la science pouvait ouvrir un chemin vers la liberté ?

Un jour elle découvre une nouvelle espèce de plante, ce qu’elle interprète comme un signe fort et encourageant à propos de son futur. Mais elle devra faire face à sa mère qui est bien décidée à faire de son unique fille une demoiselle de salon et à un père souvent absent qui ne sait pas quoi faire de sa fille si différente des autres.

Ce roman parle aussi de la dure vie des travailleurs noirs après l’esclavage, des modernités du XXe siècle, des découvertes scientifiques et de ce que nous considérons comme acquis et qui s’est souvent conquis de haute lutte.

C’est superbement écrit et traduit.

Ces livres sont d’abord parus dans la collection Medium en 2013 et 2017. Ce sont de gros volumes entre 400 et 500 pages, destinés aux enfants à partir de 12 ans. Ensuite, l’auteur a écrit des adaptations dans la collection Neuf, pour les enfants à partir de 8 ans. En avril, une adaptation BD est sortie aux éditions Rue de Sèvre, pour les enfants à partir de 10 ans.

"We are the word", chez Fun Consortium, à partir de 8 ans pour 3 à 7 joueurs.

Pratique pour les vacances, le format de la boîte n’est pas trop encombrant et peut se jouer de 3 à 7 joueurs. Sympa pour les familles nombreuses, recomposées ou une bande d’amis. De plus, c’est un jeu d’ambiance coopératif.

Il y a un joueur qui va devoir deviner le mot dont les autres joueurs ont pris connaissance. Le joueur qui doit deviner le mot, appelons-le le " joueur actif ", tire une carte. Il ne la regarde pas. Il choisit un numéro de 1 à 5 (il y a 5 mots écrits / carte). Ce sera le mot que les autres joueurs devront lui faire deviner.

Les joueurs ont une petite ardoise en carton en forme de bulle de BD sur laquelle ils écrivent un mot en lien avec celui à faire deviner. Par exemple : il faut faire deviner Batman. Les joueurs écrivent sur leur ardoise : milliardaire, chauve-souris, justicier et Joker. Les joueurs qui ont inscrits 2x le même mot (par ex. : Joker), sont éliminés. Les autres joueurs peuvent montrer leur ardoise au joueur actif.

Si le joueur actif trouve le bon mot (ici, Batman), la carte est gagnée. Si ce n'est pas le cas, elle est défaussée. Les joueurs gagnent contre le jeu une fois qu’ils ont remporté 8 cartes.