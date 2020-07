Le Ty Village : un village 100% tiny houses pour vivre autrement

Il est des initiatives inspirantes comme celle de cette jeune femme, Aurélie Moy qui a saupoudré tout un lieu de vie de son enthousiasme et de ses convictions. Vivre de façon plus respectueuse de l’environnement, vivre en redonnant à l’essentiel toute sa priorité, vivre en mode éco-durable, vivre sans "s’ancrer" pour la vie et à jamais, vivre librement tout simplement. C’est tout un projet de vie qui s’inscrit dans une optique nomade ou sédentaire selon le destin de chacun. Se débarrasser du superflu est l’idée maîtresse. De cette inspiration est née un village 100% tiny houses après bien des démarches pour concrétiser ce rêve au cœur de Saint-Brieuc en France.

Aurélie partage avec nous son témoignage et revient sur l’ensemble des démarches effectuées pour donner vie à ce rêve. Un parcours toujours porté par la force de sa conviction de citoyenne éco-responsable.