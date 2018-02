Le tournage de "House of cards" reprend avec des petits nouveaux...

Le tournage de sixième saison de la série politique a repris ce mercredi avec deux nouvelles recrues a annoncé Netflix.

Diane Lane ("Man of Steel) et Greg Kinnear ("Little Miss Sunshine") ont rejoint l'ensemble la distribution. Pour le moment, leur rôle exact est tenu secret. La plateforme a seulement indiqué qu'ils seront frère et sœur dans la série.

Suite aux accusations d'agressions sexuelles visant Kevin Spacey, l'interprète de Franck Underwood, la production de la saison 6 avait été arrêtée en octobre dernier. Les bandes des épisodes déjà tournés ont été effacées et l'intrigue entièrement réécrite.

Robin Wright, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Boris McGiver, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil et Campbell Scott seront quant à eux de retour dans cette ultime saison centrée sur le personnage de Claire Underwood, qui ne comptera que huit épisodes.

La date de diffusion n'a pas encore été communiquée par le service de vidéo à la demande mais d'après plusieurs médias spécialisés américains, la saison 6 pourrait arriver sur la plateforme avant la fin de l'année.