Le top de la moto freestyle !

Voici l'incroyable figure inédite réalisée par David Rinaldo en moto freestyle lors des X Games de Minneapolis, compétition américaine de sports extrêmes.

Le pilote français de 29 ans est parvenu à réaliser un backflip combiné à un body varial... Une performance jamais tentée jusqu’à présent !

La plus impressionnante prestation de la soirée qui lui a valu tous les applaudissements et la reconnaissance du public, sa première médaille d'or dans la discipline et de nombreuses vues et partages sur le net !