Le top 5 des plantes pour dépolluer votre intérieur

Certaines plantes assainissent nos intérieurs en dépolluant l’air !

En hiver, nous nous confinons davantage en nos demeures, on est plus frileux à l'idée d'aérer notre habitat, le chauffage fait aussi son oeuvre, il assèche l'air et le dénature... Tout autant de facteurs qui contribuent à rendre l'air vicié.

Certains matériaux de construction et produits d’entretien nous empoisonnent également la vie. Littéralement ! Colles, peintures, meubles en bois stratifié, encres, produits ménagers, fumées des poêles… sont autant de polluants. De ces sources émanent des composés chimiques volatils qui affectent l’état de santé des personnes.



Outre, le fait que les plantes vertes, grâce à leur couleur apaisante, diminuent le stress, elles humidifient l’air, elles rejettent de l’oxygène et absorbent des agents polluants. Alors, ne vous privez pas de ces vraies magiciennes !