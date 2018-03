Le top 5 des fruits et légumes à cultiver chez soi.

Nous sommes de plus en plus d'adeptes à cultiver des fruits et légumes en nos demeures, à créer notre carré potager ou même, en des espaces réduits, à faire pousser quelques herbes aromatiques sur le balcon. Les nombreuses alertes concernant l'achat de produits en grandes surfaces et ses indices danger que cela représente pour notre santé nous donne une bonne raison supplémentaire pour se réapproprier cette besogne qui cultive à son tour notre plaisir ! Les beaux jours vont bientôt pointer le bout de leur nez,il est donc plus que temps de se préparer pour être au top quand le glas aura sonné. A même la terre, dans des carrés potagers, en pots, ... sous quelques formes que ce soit, il y en a pour tous les goûts et les plaisirs. Voici 5 plantes qu'il faut impérativement cultiver dans son potager.

De quoi en faire toute une salade... Par salade, on entend tout une multitude de variété de laitue (pommée, romaine, à couper,...), de mesclun, de roquette, de mâche ou même d'endive. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les saisons et vous pouvez en cultiver 12 mois / 12 au potager ! Pas belle la vie ? La salade agit comme un véritable buvard et s'imprègne de tout ce que contient votre sol, il n'est donc pas étonnant qu'une étude menée fin 2015 a démontré qu'une bonne majorité des échantillons prélevés en grande surface présentaient des traces de pesticides et de perturbateur endocriniens. Une bonne raison pour cultiver soi-même ses propres salades non ?

Les radis... Synonyme de printemps, de retour des travaux du potager, c'est l'un des légumes les plus rapides à cultiver (comptez 4 à 6 semaines), et c'est bien la leur principal avantage. Premièrement vous pouvez le semer au milieu d'autres cultures comme les laitues ou les carottes, les radis se développant plus rapidement, ils seront récoltés en premier et laisseront la place aux autres légumes qui grossiront entre temps. Ensuite, ils peuvent garnir une zone inoccupée entre deux cultures sans pour autant la monopoliser pendant plusieurs mois. Enfin la récolte rapide est motivante pour des jardiniers débutants qui peuvent constater le résultat de leur travail à court terme ou même mieux des enfants

Les framboises, les savoureuses framboises... Vous avez déjà acheté des framboises ? oui bien entendu ! Ces "chères" framboises ! Oui - c'est un fruit qui coûte excessivement cher, on tourne autour de 30 euros le kilo. La plantation de quelques framboisiers s'avère donc très rapidement rentable, d'autant plus qu'ils vont se multiplier et ne demandent quasi pas d'entretien... Ca motive d'autant plus ça non ? Pour maximiser vos récoltes et étendre la période de production, mélanger les variétés remontantes et non-remontantes vous aurez ainsi des framboises de juin à octobre. et le tour est joué !

Les incroyables herbes aromatiques ... Si vous êtes déjà en froid avec votre banquier après avoir acheté une barquette de framboises, ne le vous mettez pas définitivement à dos en investissant dans quelques bruns de ciboulette (75 euros le kilo relevé récemment en grande surface). En effet les aromatiques fraîches (généralement conditionnés en quelques tiges ou feuilles dans des pochettes en plastique) ne sont pas très bon marché.

En plus de la justification économique on peut également envisagé le côté pratique de cultiver ses propres herbes aromatiques. Par exemple, vous cuisinez et vous voulez au dernier moment agrémenter votre repas avec du persil, de la coriandre ou du basilic, il est quand même plus facile et rapide de sortir au jardin avec une paire de ciseaux que d’aller au supermarché, surtout que niveau goût, plus l’herbe est fraîche meilleur elle sera, c’est d’autant plus valable pour les plantes dites médicinales, dont les vertus se dégradent assez vite après être cueilli. Pour finir la majorité des aromatiques sont vivaces et repoussent donc d’elles-mêmes tous les ans comme par magie comme la ciboulette, le persil, la sauge, l’origan, le romarin, le thym, le laurier…. Donc une fois planté, plus besoin d’y penser, vous en récolterez plusieurs années. Faites tout de même attention à la menthe qui peut même devenir très envahissante! Seules certaines comme la verveine ou le basilic ne résistant pas au froid devront être ressemés tous les ans.

Les tomates ... Le goût d'une tomate de votre jardin, qui a grandi en pleine terre et au soleil, cueillie à maturité est in-com-pa-ra-ble !! Rien a voir avec les éponges gorgées d'eau que l'on nous vend sous l'appellation tomate dans le commerce ! Si vous y goûtez, vous ne vous poserez même plus la question. Faire pousser vos tomates, vous ouvre aussi la porte à une immense diversité de couleurs (rouge, vertes, jaunes, noires, bleues) et de formes (rondes, ovales, pointues, coeur…) chacune avec des caractéristiques qui lui sont propres. Et mine de rien ça donne un autre aspect à la classique salade tomate mozza.