Le tea tree, l'huile essentielle à confiner chez soi !

Chacun y va de son produit fétiche ou plutôt du produit qui lui semble le rassurer de par ses vertus prétendues aseptisantes. Les produits chimiques s’invitent encore plus que d’ordinaire en nos demeures et mettent à mal aussi notre santé. Aussi, toute notre attention se tourne également sur notre capital immunitaire. Mais quelle solution adopter ? Quel produit naturel peut-il lui aussi venir à notre rescousse ? Le tea tree !

Bien sûr, il existe autant de mélanges pour un spray à l’huile essentielle que de personnes qui en utilisent. Certains préfèrent remplacer une partie de l’alcool blanc par du vinaigre blanc ou de l’acide citrique. La bonne solution est celle qui vous correspondra le mieux, un compromis entre la simplicité, l’efficacité et l’agrément. Comment nettoyer, purifier et faire briller les surfaces d’une salle d’eau à l’aide d’un spray à l’huile essentielle de Tea Tree ? Il suffit d’en vaporiser un petit volume sur la zone à traiter, de laisser agir quelques minutes puis d’essuyer avec un chiffon. Un rinçage n’est pas forcément nécessaire.

Une méthode simple est la confection d’un spray à l’huile essentielle de Tea Tree . Ce spray s’utilisera comme un spray classique de nettoyage, sauf qu’il sera naturel et encore plus efficace. Pour confectionner ce spray, vous avez besoin d’un vaporisateur standard, d’une bouteille d’alcool blanc, d’une bouteille d’eau filtrée ou d’eau de source et d’un flacon d’huile essentielle de Tea Tree. Une fois ces éléments rassemblés, versez dans le vaporisateur 30 gouttes d’huile essentielle de Tea Tree et 2 cuillères à soupe d’alcool blanc puis complétez avec l’eau filtrée (ou de source) pour atteindre un volume total de solution de 100 ml. Votre spray est prêt à être utilisé !

Selon "La Compangie des sens" , l’huile essentielle de Tea Tree, grâce à ses vertus purifiantes, antibactériennes, antifongiques et antiparasitaires, serait un atout incontournable pour l’entretien de la maison. On évite effectivement des odeurs chimiques et des effets indésirables qui peuvent se produire lorsqu’on utilise un produit d’entretien trop fort.

Antibactérienne, antifongique, immunostimulante

temporary-20200326094643 - © Solstizia - Getty Images/iStockphoto

Antibactérienne et antifongique

Une poignée de portes ou bien tout autre objet sur lesquels les mains se posent fréquemment… Paradis des bactéries de la pire espèce, ils seront vos ennemis jurés si quelqu’un est malade à la maison. En effet, cela augmentera les risques de contagion tant redoutée. L’huile essentielle de Tea Tree est un antibactérien et un antifongique à large spectre, et sera utile pour stériliser toutes ces poignées de porte et autres objets. En d’autres termes, elle élimine efficacement la grande majorité des bactéries et des champignons grâce aux alcools et carbures monoterpéniques qu’elle contient. Ces substances sont pour vous de véritables alliées dans votre combat contre toute sorte de bactéries ou formations fongiques. L’huile essentielle de Tea Tree est donc un aseptisant incontournable si vous souhaitez purifier et assainir les pièces de votre maison.

Immunostimulante

Petit coup de fatigue passager, santé en péril, ne laissez pas le doute vous envahir ! L’huile essentielle de Tea Tree, grâce à ses propriétés immunostimulantes, facilite la lutte du corps contre les états de fatigue passagers et stimule le myocarde, muscle du cœur. On la qualifie ainsi d’antiasthénique et de tonicardiaque. Cette huile est immunostimulante. En effet, les alcools monoterpéniques qu’elle contient stimulent les immunoglobines A et M. Ce sont ces molécules qui captent et neutralisent les agents pathogènes dans le corps humain. En bref, l’huile essentielle de Tea Tree bien utilisée, renforce considérablement les défenses immunitaires. (Sources : Théophane de la Charie, et l’équipe de la Compagnie des Sens.)

Nous attirons votre attention sur deux points :

1° les huiles essentielles sont puissantes, il est important de tester au préalable votre réactivité à celles-ci et bien entendu de suivre les recommandations de votre médecin. Une attention toute particulière pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge devra être de mise.

2° Le tea tree ne prémunit pas du coronavirus, ce n’est pas l’antidote !