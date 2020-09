Le taux d’humidité de votre intérieur impacte directement votre santé

Les normes européennes préconisent un taux d’humidité compris entre 30 et 70%, mais l’idéal est de se situer entre 40 et 60%.

Les remèdes Pour un taux d’humidité trop faible

- Bien ventiler et aérer son logement

- Faire sécher son linge à l’intérieur

- Positionner un chiffon humide sur les radiateurs ou recourir à des récipients d’eau positionnés contre/sur le radiateur

- Laisser la porte de la salle de bains ouverte pour faire circuler l’humidité dans la maison

- Passer au repassage ultravapeur, votre maison ne s’en portera que mieux – vous aussi !

- Laisser les vapeurs de cuisson en faire profiter toute la maison

- Utiliser un humidificateur d’air comme le recommande "maisonbrico.com" :

L’humidificateur portatif

Un humidificateur portatif peut être efficace pour augmenter le taux d’humidité dans les pièces les plus fréquentées. Ce dispositif est suffisant pour un logement de quelques pièces ou un bureau.

L’humidificateur à vapeur

Un humidificateur à vapeur chaude émet de la vapeur à haute température une fois l’eau chauffée. Il demande un entretien moindre, mais est déconseillé dans les chambres d’enfant en raison des risques de brûlure. Un humidificateur à vapeur froide force l’air à passer dans un filtre imbibé d’eau et diffuse une vapeur fraîche. Ce modèle nécessite un entretien rigoureux pour éviter la propagation de bactéries dans l’appareil.

L’humidificateur à ultrasons

Un humidificateur à ultrasons est silencieux et efficace. Il requiert un nettoyage régulier et s’utilise de préférence avec une eau distillée pour éviter l’obstruction du filtre par les minéraux contenus dans l’eau du robinet.

L’humidificateur central

Un humidificateur central est une solution permanente pour humidifier correctement une grande maison. Bien que plus performantes, les références à vapeur demandent davantage d’entretien. Elles doivent être installées par un professionnel et se branchent au système de ventilation de la résidence.



Le nettoyage des filtres ainsi que l’entretien du système sont essentiels qu’il s’agisse d’un humidificateur portable ou central. En outre, s’ils sont sales, ils seront moins efficaces. Par ailleurs, les appareils de type central sont équipés d’un régulateur d’humidité programmable ou humidostat qui évite la création d’un environnement trop humide. Les petits humidificateurs sont rarement dotés de ce système.

- Et enfin, inviter les bonnes plantes en sa demeure comme le mentionne le site "weekend.levif.be" :

Le cyclamen par exemple, est un excellent remède contre l’air sec. Ses feuilles libèrent la vapeur d’eau à travers les stomates et servent ainsi de régulateur d’humidité.

Le chlorophytum agit sur le benzène, le toluène, le monoxyde de carbone et le formaldéhyde. Cette plante est donc idéale pour un environnement sec et gazeux. Il faut cependant éviter de la placer dans des endroits trop secs et chauds, comme un radiateur. Privilégiez les lieux les plus humides de la maison.

Bien qu’ils puissent atteindre les 15 mètres de largeur et 30 de hauteur, les ficus restent quand même adaptés pour l’intérieur et ont une durée de vie de quelques années. En plus de cela, ils ont une excellente capacité d’absorption du formaldéhyde (que l’on retrouve dans les produits de bricolage, d’entretien, revêtements de murs, de sols ou de meubles, dans les plastiques, dans la fumée de tabac).