Le summum du mauvais goût en déco

Les goûts et les couleurs, on le sait, ça ne se discute pas ! Mais… Un peu quand même !

Alors OUI, à chacun ses tendances, ses coups de cœur, ses idées, sa créativité mais il est tout de même des limites à ne pas franchir non ?

Là où certains sont des diffuseurs de bon goût, d’autres partent dans des dérives un peu folles, voire même très excentriques, complètement hors tendance, hors style, hors… tout ! Le fashion faux pas, le mauvais goût dans toute sa splendeur, le voici ainsi nommé !

Pinterest est très connu pour être un vivier d’inspirations en matière de déco. Le réseau a de nombreux fans et se joue de 1001 idées qui sauront séduire les uns, les autres.

Ce jour, c’est sur Instagram que Pascal Michel nous balade en épinglant une appli qui recense toutes les fautes de mauvais goûts et là… Croyez bien que l’on part dans tous les délires, dans toutes les excentricités, toutes les fantaisies,… Et ça fait du bien tant c’est drôle.

Please hate these things !

"S.V.P… Détestez ces choses !" C’est un supplice mais aussi une invitation à se détourner de ces… Comment dire… ces décos innommables. C’est presque une façon de vous supplier et de vous ramener à la raison ! Et puis surtout, c’est une invitation à s’offrir une belle tranche de rire bien corsée. Osons espérer que l’un des clichés exposés ne soit pas copie conforme à votre déco d’intérieur car loin de nous l’idée de se moquer ! On ne voudrait pas partir fâchés.

Voici un petit échantillon du summum du mauvais goût en déco dans toute sa splendeur et puis surtout, please, please... Hate these things !