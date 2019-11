Le sucre fait vieillir !

Le sucre aura notre peau

Allergic women have eczema dry nose and lips on winter season closeup. - © PORNCHAI SODA - Getty Images/iStockphoto

Manger trop de sucres peut être mauvais pour notre peau.

En effet, des chercheurs ont mis en avant un phénomène appelé " glycation " : certains types de sucres, notamment le glucose et le fructose se fixent sur les protéines présentes dans notre corps, ce qui entraîne une réaction chimique. Ces protéines transformées vont avoir des effets néfastes sur les fibres de collagène et d’élastine : elles vont s’agglomérer entre elles et devenir dures.

De ce fait, la peau va perdre de son élasticité, de sa tonicité et va laisser apparaître des rides. De plus ces protéines vont aussi produire des radicaux libres ayant un impact direct sur la production d’acide hyaluronique, d’élastine et de collagène, précieuses molécules de jeunesse. Résultat, la peau est terne et le teint brouillé.