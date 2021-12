Le spectacle "Le Petit Prince" reprend en décembre à Louvain-la-Neuve

L’adaptation théâtrale du “Petit Prince” d’Antoine de Saint-Exupéry déploie toute la théâtralité du conte et nourrit l’imaginaire du spectateur au fil des rencontres du Petit Prince avec de multiples personnages croisés sur les planètes ou dans son dialogue avec l’aviateur solitaire tombé, lui aussi, du ciel. La mise en scène d’Alexis Goslain développe un cheminement poétique où se croisent l’amitié et le secret des étoiles.

© DEL Diffusion

Le spectacle repose sur la magie du théâtre et l’apport ingénieux du virtuel puisque tous les personnages rencontrés sur leurs planètes par le Petit Prince apparaissent sur un écran dans des décors virtuels oniriques. Le théâtre prend aussi toute sa place grâce à l’interprétation touchante et subtile de trois comédiens dont un marionnettiste qui manipule le renard et le serpent.

L’adaptation théâtrale inverse la narration du livre : ici, c’est le Petit Prince qui raconte son histoire à l’aviateur. Et l’actualité du propos fait mouche en ces temps de post-pandémie lorsque le Petit Prince demande au Renard ce que signifie “apprivoiser”, le Renard lui répond : “C’est une chose trop oubliée ; ça signifie créer des liens”. Ces mots du Renard prennent tout leur sens. Nous nous sommes tous retrouvés face à nous-mêmes durant les confinements, nous nous sommes posés la question du sens de notre existence, de la nécessité de solidarité et d’ouverture aux autres, et nous avons tous rêvé de jours meilleurs qui nous permettraient de retrouver le plaisir des rencontres, la richesse des échanges et le partage des émotions.

Cette œuvre et ce spectacle sont un hymne à la fraternité et à l’amour.