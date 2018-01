Le smartphone devient officiellement un "mobile multifonction" en français

La Commission d'enrichissement de la langue française a dévoilé une nouvelle liste de termes anglo-saxons, suivis de leur traduction française officielle.

Il ne faudra donc plus dire smartphone, ou le traduire par un simple "téléphone intelligent", mais bien opter pour le terme "mobile multifonction", qu'on a du mal à voir écrit ou prononcé par la majorité des francophones. D'autres termes de télécommunications ont été adaptés ce jeudi 11 janvier, et là aussi, certains font grincer des dents :

- Un Call Scam devient un appel-piège

- Une Smart TV devient un téléviseur connecté (et non pas multifonction comme le smartphone...)

- La fibre optique, "fiber optics" en anglais, devient... fibronique. Soit la discipline regroupant les techniques de télécommunication par fibre optique et par extension, l'ensemble des composants mis en œuvre dans ces techniques. Le journal officiel précise par ailleurs que le terme " fibronique " est également utilisé comme adjectif.

- Enfin, plus logique, l'Internet of Things (IoT), l'appellation sous laquelle on retrouve des enceintes, des ampoules, des serrures ou des machines à café connectées, devient l'Internet des Objets (IDO).

- Quant à la fameuse "net neutrality", actuellement en danger aux États-Unis, on traduira simplement par neutralité de l'internet.

Rassurez-vous, ces traductions ne sont pas obligatoires. Fort heureusement d'ailleurs, car comme le rappelle le site officiel du ministère de la culture français "France Terme", certains sont encore pires que "mobile multifonction" ou "fibronique".

Ainsi, au cours des années, on a pu voir des horreurs telles que "Mot-dièse" pour "Hashtag", "imagette" pour "thumbnail", "arrière-guichet" pour "backoffice" ou encore le sublime "bogue" pour parler d'un "bug".

La liste complète est à retrouver à cette adresse.

L'article original est à lire sur RTBF Tendance...