Le "Slow Life"... Votre pacte bonheur au quotidien !

En finir avec le rythme effréné du quotidien et s'accorder du temps, apprécier les choses, ça vous parle ? Alors le "slow life" est votre tendance et philosophie de vie. La "slow life" est une contre-culture qui s’oppose au fast living. L’idée générale est de reprendre possession de son emploi du temps et de vivre au rythme des ressources de la planète. On refuse les journées frénétiques en adoptant un itinéraire " bis ", sans pour autant s’isoler des autres. Cet " art de vie " permet de s’ancrer dans l’espace et le temps, de mettre les mains dans la terre, de recréer du lien humain. On quitte le virtuel pour le réel et on mise davantage sur la qualité que sur la quantité.

Les bonnes idées pour vivre en mode "slow life" Adopter la"Slow Life"... Que du bonheur à la clef ! - © undefined undefined - Getty Images/iStockphoto Ralentir le rythme et tenter d'apprécier chaque moment : telle serait la recette du bonheur. Car, on le sait, vivre à toute vitesse nous fait parfois perdre l'essence des choses. Il est temps de s'accorder du temps, de se déconnecter des technologies pour se connecter à la nature et à soi.

Je me reconnecte avec la nature temporary-20200107104412 - © monkeybusinessimages - Getty Images/iStockphoto De nombreuses études ont prouvé que le simple contact avec la nature pouvait être bénéfique sur notre esprit et notre corps. Arrêtez-vous un instant et observez la nature, l’eau qui coule au bord d’une rivière, les arbres dont les feuilles se balancent au rythme du vent. Abandonner son esprit dans les merveilleux tableaux que nous offre la nature réduit le stress et la tension artérielle. Si vous avez la chance d’avoir un jardin, profitez-en pour faire un peu de jardinage. Une activité qui optimisera votre bien-être et qui saura porter ses fruits !

Je me connecte à mon alimentation temporary-20200107104412 - © jacoblund - Getty Images/iStockphoto Oui, la nature peut vraiment nous faire du bien. En plus de nous nourrir, elle nous offre ses délicieuses saveurs chaque saison. Les produits agglutinés dans les rayons des supermarchés ont tendance à nous déconnecter de notre alimentation et du “bien-manger”. Des aliments ultra-transformés qui dénaturent les goûts et qui nous font oublier ce que nous mangeons. Consommez des fruits et légumes de saison, acheter des produits locaux, rapprochez-vous des circuits-courts, des producteurs, des maraîchers et des artisans, apprenez à cuisiner ou plantez quelques aromates dans votre cuisine, cultiver des petits fruits et légumes sur votre balcon ou dans votre jardin. En somme, rapprochez-vous de la nature et régalez-vous en pleine conscience.

J’adopte le "slow life" temporary-20200107104412 - © LeoPatrizi - Getty Images temporary-20200107104412 - © FatCamera - Getty Images temporary-20200107104412 - © Andrey_Kuzmin - Getty Images/iStockphoto Ah, ces scandinaves! Toujours une longueur d’avance ! Parmi les peuples les moins stressés du monde, les scandinaves prônent un art de vivre fondé sur le minimalisme et la slow life. Fika, lagom, hygge… cultivez l’art de prendre votre temps et retrouvez la paix intérieure. Il faut savoir ralentir le rythme effréné qui vous pèse au quotidien. Pour adopter la slow life, on redéfinit ses priorités, on fait des pauses et on reprend en main son emploi du temps. On prend également le temps de profiter de sa famille en sachant se déconnecter des téléphones et ordinateurs. Un art de vivre qui vous permettra de vous ancrer dans l’espace et le temps. Profitez des plaisirs simples de la vie, soyez satisfaits de ce que vous avez et conscients de ce qui vous rend heureux.

Je me soigne au naturel temporary-20200107104412 - © Elenathewise - Getty Images/iStockphoto Lorsqu’on tombe malade, on a tendance à se précipiter chez le pharmacien à la recherche de médicaments qui peuvent parfois provoquer des effets secondaires ou de réelles dépendances. Alors, pourquoi ne pas se tourner vers ce que la nature peut nous offrir ? Plantes médicinales et aliments aux propriétés thérapeutiques, le monde végétal peut aussi nous soigner ! Gratuits si vous les récoltez vous-même, les végétaux regorgent de bienfaits et de principes actifs qui vous remettront rapidement sur pieds. Phytothérapie, aromathérapie, naturopathie… Optez pour ces alternatives naturelles pour mieux prendre soin de vous.

Je pratique une activité physique temporary-20200107104412 - © piola666 - Getty Images Comme en chaque fin d'année, projeter de faire une activité sportive arrive en tête des bonnes résolutions. En effet, pour un tiers d’entre nous, la résolution phare est de prendre soin de notre corps. Un mea culpa qui traduit un regret quasi-permanent de ne pas se mettre au sport. Et pourtant, il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes de marche rapide par jour. En complément, on s'adonne à différents types d’activité physique pour développer le renforcement musculaire, la souplesse et l’équilibre. Inutile de s’astreindre à des objectifs trop difficiles. Pour commencer, accordez-vous une séance d’une heure par semaine. Allez courir, faire une longue promenade en marchant activement, pratiquez une séance de yoga. Rappelez-vous que c’est votre moment et que cette aqctivité physique vous permet aussi de vivre longtempsmais également de faire disparaître angoisse et dépression pour un bien-être mérité. Face à autant de bienfaits, comment ne pas se motiver ?

Et pour finir, pensez à vous ! temporary-20200107104412 - © BraunS - Getty Images Cela peut paraître évident mais il est important de prendre du temps pour soi. Faites-vous plaisir et prenez soin de vous avant de pouvoir prendre soin des autres.

Quelques pistes au quotidien Voici quelques pistes pour l’appliquer au quotidien: opter pour des déplacements en transport en commun, pour pouvoir lire et se poser,

s’aménager des bulles de concentration au travail,

éviter le mutli-tâches et se limiter à une seule chose à la fois afin d’augmenter sa productivité,

éteindre son ordinateur/GSM lors des moments en famille,

éviter de surcharger ses enfants d’activités extrascolaires, les laisser "ne rien faire" de temps en temps,

prendre le temps de leur raconter une histoire ou de lire un livre,

privilégier les marchés locaux avec des fruits et légumes de saison,

...

Source article/ extraits : https://www.bioalaune.com