Catherine Stiz est l'auteure du livre " Détox’Emoi ", une approche innovante et holistique pour les désenchantés des régimes. Parce que oui, faire tel ou tel régime met notre corps en carence et quand le corps " carence ", il " récupère " par ailleurs et se venge de cette privation qu’on lui impose par rapport à tel ou tel aliment auquel il s’est habitué… Les régimes ne s’intéressent pas aux facteurs émotionnels et c’est un tort !

Le secret du "bon poids" se trouve à l'intérieur de vous... Dans votre intestin ! - La vie du bon... Catherine Stiz est l'auteure du livre " Détox’Emoi ", une approche innovante et holistique pour les désenchantés des régimes. Parce que oui, faire tel ou tel régime met notre corps en carence et quand le corps " carence ", il " récupère " par ailleurs et se venge de cette privation qu’on lui impose par rapport à tel ou tel aliment auquel il s’est habitué… Les régimes ne s’intéressent pas aux facteurs émotionnels et c’est un tort !

Catherine Stiz est l'auteure du livre "Détox’Emoi", une approche innovante et holistique pour les désenchantés des régimes. Parce que oui, faire tel ou tel régime met notre corps en carence et quand le corps "carence", il "récupère" par ailleurs et se venge de cette privation qu’on lui impose par rapport à tel ou tel aliment auquel il s’est habitué… Les régimes ne s’intéressent pas aux facteurs émotionnels et c’est un tort !

Le secret du "bon poids" se trouve à l'intérieur de vous... Dans votre intestin ! - © Tous droits réservés Que ton aliment soit ton médicament ! - Hypocrate Il y a un lien ténu entre notre émotionnel et nos intestins... Quand notre corps est bien nettoyé, on se sent en bonne énergie et cela impacte notre émmotionel. Reprendre une alimentation saine est essentiel... C'est ce que nous propose Catherine Stiz tout au long de son livre.

Des croyances limitantes Le secret du "bon poids" se trouve à l'intérieur de vous... Dans votre intestin ! - © Tous droits réservés On parle souvent de détox physique mais trop peu de détox émotionnelle... Or, l'un ne va pas sans l'autre ! Le plus important est d'être bien dans sa tête et son corps. Les régimes ont une approche physique et en oublie l'approche émotionnelle.... Pourtant si importante. Le chaînon manquant ? Les croyances limitantes... Celles issues de notre enfance. Tout petit, on nous récompense : "Si tu es sage, tu auras un bonbon !" Tout cela, on le porte en nous toute notre vie. Cela insuffle des croyances en nous et guide notre rapport à la nourriture.

Il faut minimum 21 jours pour reprogrammer son cerveau, pour remplacer et intégrer une nouvelle croyance, pour changer des habitudes... Qu'elles soient comportementales ou alimentaires.

Les kilos émotionnels Le secret du "bon poids" se trouve à l'intérieur de vous... Dans votre intestin ! - © Tous droits réservés Le gain et la perte de poids ne seraient pas seulement liés aux habitudes alimentaires et à l’hygiène de vie. Ce serait également une question d’émotions…

Ce sont principalement les sentiments négatifs (stress, anxiété, colère…) qui affectent le poids notamment lorsque ceux-ci sont très intenses, trop fréquents et difficiles à gérer. Une personne qui vit une perte de contrôle sur le plan psychologique sera susceptible d’être affectée également sur le plan comportemental. Les émotions négatives affectent le comportement et la santé psychologique d’une personne, tant sur la perte que sur la prise de poids, en mangeant moins ou plus.

Chercher à combler un vide et à se réconforter en consommant des plats qui nous remémorent des souvenirs positifs est un fait bien connu et largement exploité par de nombreuses industries. Lorsqu’un individu agit sous le coup de l’émotion, il peut modifier complètement son choix alimentaire habituel de même que sa façon de consommer les aliments. Mais l’organisme réagira à ce bouleversement en stockant davantage de graisse.

Par exemple, un état dépressif qui perdure peut entraîner l’accumulation de masse graisseuse. Il s’agit d’une sorte de mécanisme d’autodéfense du corps qui cherche à s’envelopper, à s’emmitoufler et à se protéger.

Les " kilos émotionnels " sont intimement liés à la nourriture. Bien qu’encore peu d’études soient orientées vers ce sujet, les chercheurs s’intéressent maintenant davantage à ce phénomène qu’ils ont baptisé " émotionalité alimentaire " ou " l’alimentation émotionnelle ".

Un concept, un livre Catherine Stiz - © Tous droits réservés "Détox’Emoi" est une méthode révolutionnaire pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Détox’Emoi allie la détox physique grâce à une alimentation spécifique et à l’utilisation de l’Aloe Vera pur et la détox émotionnelle grâce à différents outils tels que l’EFT et le Reiki. Toujours à la recherche du bien-être d’autrui, Catherine Stiz a décidé d’étayer son concept par l’écriture de ce livre qui vous donnera plein d’informations utiles pour vous sentir bien tout en douceur et sur le long cours ! Elle est convaincue également qu’une alimentation appropriée est la base de tout. Qu’il est primordial de détoxiner son corps pour préparer le terrain. " Nettoyer " son organisme permet à celui-ci de dispatcher correctement tous les nutriments essentiels. Elle a à cœur de faire prendre conscience à tout un chacun qu’une alimentation saine et adaptée est la base d’une vie équilibrée. Mais que cela a aussi un impact sur le vieillissement, sur la gestion du poids et des émotions. Au cours de ces dernières années, elle a accompagné quelques centaines de personnes à améliorer leur qualité de vie. Rapidement, Catherine Stiz s'est rendue compte que travailler uniquement sur l’aspect nutritionnel n’était pas suffisant et qu’un travail sur les émotions était indispensable. Et c’est là toute la puissance de Détox’Emoi qui traite à la fois l’aspect physique et l’aspect émotionnel.

Pour en savoir plus detoxemoi.be