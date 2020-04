Le savon noir et le tea tree, l'association miracle et naturelle pour entretenir et assainir l'ensemble de sa maison

Pandémie et petite angoisse obligent, on nettoie beaucoup plus que d’ordinaire chez soi en ce moment. On passe la serpillière dans tous les recoins de la maison et on tente ainsi de combattre l’ennemi invisible en lui offrant un terrain peu propice à sa propagation en notre demeure. Cependant ce rituel d’entretien récurent nous pollue à notre tour. On use et abuse des produits chimiques et nocifs parce qu’on les espère suffisamment mordants pour venir à bout des quelques germes de ce covid 19 en nos demeures. Les produits chimiques contenus dans l’ensemble des produits d’entretien se volatilisent dans nos maisons, dans nos poumons et dans l’ensemble de notre corps. On respire ces produits toxiques à longueur de journée et le revers de médaille est sans nul doute le fait d’absorber toutes cette toxicité en retour.

Optez pour le naturel !

Oui, c’est possible d’assainir sa maison sans pour autant inhaler quantité de produits polluants. Le savon noir à l’huile d’olive, ou à l’huile de lin, est vraiment le produit recommandé pour l’entretien de votre maison. Produit naturel multi-usages, écologique et économique, il est très efficace pour tout nettoyer, du sol au plafond. Sans solvant, sans colorant, biodégradable, il respecte l' environnement. Nettoyant et dégraissant irréprochable, ce produit vous permet de nettoyer l’ensemble de votre maison : votre cuisine, votre plan de travail, la hotte, le frigo, votre taque de cuisson, vos poignées de portes, les sols, les carreaux, vos éviers, la baignoire ou la douche, les WC,… C’est le produit miracle multifonctions à avoir chez soi.

Le bonus assainissant

Pour conférer à ce produit magique tous ses pouvoirs assainissants, ajoutez tout simplement quelques gouttes d’huile essentielle de Tea Tree. Les vertus de cette huile essentielle sont multiples dont un pouvoir antiseptique, antifongique, antibactérien, même immunostimulant et antiviral. Et oui, tout cela en quelques gouttes.

